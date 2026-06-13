Ce chien atteint d'un trouble neurologique se rend chaque jour sur le quai pour retrouver son ami lion de mer (vidéo)

L’amitié improbable entre un Husky blanc atteint d’un trouble neurologique et un lion de mer fait fondre des millions d’internautes sur TikTok. Dans une vidéo virale, le chien se précipite avec enthousiasme vers son compagnon favori, offrant une séquence aussi attendrissante qu’inoubliable.

Fenix, un adorable Husky Sibérien au pelage entièrement blanc, est la vedette du compte TikTok « @fenixlumiere » où son quotidien est suivi par 2,2 millions de followers.



@fenixlumiere / TikTok

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Ce chien est atteint d'hypoplasie cérébelleuse, une malformation neurologique congénitale caractérisée par le développement insuffisant du cervelet (la partie du cerveau qui coordonne les mouvements et l’équilibre). En règle générale, cette affection n'est pas douloureuse et ne s'aggrave pas avec le temps ; les symptômes restent souvent stables.

Elle confère surtout à Fenix une démarche singulière, qui ferait presque penser au trot d'un cheval et lui donnant un surcroît de charme. Elle est accentuée par l'excitation ou la joie du canidé, comme lorsqu'il s'apprête à retrouver son meilleur ami dont l'identité est tout à fait inattendue. Il s'agit, en effet, d'un lion de mer, que la maîtresse du chien surnomme Wilbur.

Dans une vidéo mise en ligne le 19 mai 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 13,6 millions de vues, et relayée par PetHelpful , on peut voir Fenix gambader joyeusement sur le quai pour rejoindre le lion de mer.

Manque de chance ce jour-là, Wilbur ne s'est pas présenté au rendez-vous, que le chien ne manquerait pourtant pour rien au monde. Heureusement, on peut découvrir l'une de leurs touchantes interactions en toute fin de vidéo.

Voici la séquence en question :

@fenixlumiere An epic love story part one. Posting Fenix talking to Wilbur ???? tomorrow. ? In the Summertime - Mungo Jerry

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« La démarche de chien la plus heureuse qui puisse exister »

Comme en témoigne le nombre impressionnant de vues réalisées par la vidéo, la scène a ému, amusé et fait réagir de nombreux internautes. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés en commentaires, mettant notamment l'accent sur la démarche hors du commun de Fenix.

« Quelques secondes de cette joyeuse démarche bondissante suffisent à illuminer ma journée », a ainsi écrit SlaanaD. « C'est la démarche de chien la plus heureuse qui puisse exister ! » a commenté, pour sa part, 12thMan. Quant à Shannon, elle estime que « cela devrait faire l'objet d'un livre pour enfants. Tellement merveilleux ».