« Elle était tellement ravie de partir », la joie d'une chienne sourde quittant le refuge avec ses adoptants

Ignorée par de nombreux visiteurs en raison de sa surdité, la jeune chienne Kit Kat a finalement vu sa vie basculer. Un jeune couple est tombé sous son charme et a décidé de l'adopter au refuge, offrant aux bénévoles la joie de filmer son départ définitif et partir à la découverte de sa nouvelle maison.

Kit Kat affiche une bouille absolument douce et adorable. Toutefois, la chienne âgée d’un an et demi est concernée par la surdité, rapporte Newsweek. Malheureusement, de nombreux pensionnaires de refuge peinent à trouver une famille, car ils n’attirent pas l’attention des adoptants en raison de leur handicap ou de leur état de santé. Certains attendent pendant plusieurs années l’arrivée du bonheur absolu…

Mais pour Kit Kat, l’histoire est différente. En effet, la Humane Society of Broward County a fièrement annoncé que la boule de poils avait récemment trouvé chaussure à sa patte !

© Humane Society of Broward County / Facebook (capture d'écran)

« Elle était tellement ravie de partir qu'elle avait du mal à se contenir »

Selon le refuge, sa nouvelle famille est « tombée sous son charme » dès leur première rencontre. Prête à lui offrir l’environnement calme et aimant qu’elle attendait, elle a immédiatement su que Kit Kat lui était destinée.

© Humane Society of Broward County / Facebook (capture d'écran)

Ravie de ce dénouement heureux, l’équipe de la structure d’accueil a immortalisé son adoption. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir la chienne sourde sortir de son box et être conduite vers ses adoptants. Le jeune couple l’accueille chaleureusement.

Détendue et joyeuse, Kit Kat ne peut s’empêcher de remuer la queue ! « Elle était tellement ravie de partir qu'elle avait du mal à se contenir », ont indiqué ses bienfaiteurs.

« Profite bien de ta nouvelle famille »

La vidéo se poursuit avec la chienne quittant l’établissement aux côtés des élus et marchant d’un pas assuré avant de monter dans leur voiture. Pour la plus grande satisfaction des membres du refuge, Kit Kat semble sereine et apaisée. Son départ les a profondément touchés.

« Elle est adorable ! Je suis tellement heureuse qu'elle ait eu la fin heureuse qu'elle méritait, écrit une internaute, ait une belle vie, Kit Kat. Tu ne mérites que de l'amour, du bonheur et de la sécurité infinis. Profite bien de ta nouvelle famille. »

C’est ce que l’adorable ex-pensionnaire de refuge semble faire ! Comme l’a indiqué la Humane Society of Broward County, « désormais, Kit Kat passe ses journées en toute sécurité, choyée et à sa place ».

A lire aussi : Un chiot abandonné passe de la maigreur à une vie remplie d'amour grâce à sa famille d'accueil et à son grand frère canin (vidéo)

© Humane Society of Broward County