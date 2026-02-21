Un bébé éclate de rire face aux tendres pitreries de son ami chien, avec qui le lien se renforce jour après jour (vidéo)

Une séquence attendrissante immortalisant la relation fusionnelle entre un chien débordant d’énergie et un tout-petit fait fondre des millions d’internautes. La vidéo dévoile un instant aussi spontané qu’inattendu, avant de montrer à quel point leur complicité n’a cessé de grandir au fil du temps.

Poppy, un adorable Labrador Retriever au pelage noir, partage avec son congénère Moose la vedette du compte TikTok « @mooseandpoppy », où les aventures de ce duo canin sont suivies par plus de 97 000 followers.

Moose n'est pas son seul ami ; le chien a une relation privilégiée avec un autre membre de sa chaleureuse famille, le fils de ses maîtres en l'occurrence. Le petit garçon répond au nom de Charlie et est incontestablement son fan numéro un, étant toujours aux premières loges pour assister à ses tendres pitreries.

Une vidéo mise en ligne le 5 février 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 4,7 millions de vues, et relayée par PetHelpful offre un aperçu de leur belle complicité, ainsi que de l'évolution de leur amitié au fil des mois.



@mooseandpoppy / TikTok

« Un an plus tard, leur lien ne fait que se renforcer », peut-on lire en légende de cette séquence qui montre d'abord le garçonnet, n'ayant manifestement appris à tenir debout sur ses jambes que depuis peu, amusé par le chien qui bouge et tourne dans tous les sens. Le spectacle offert par le quadrupède déclenche un fou rire communicatif chez Charlie.

Dans son excitation, Poppy bouscule involontairement le petit garçon et le fait tomber. Charlie aurait pu se mettre à pleurer à ce moment-là, mais c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit ; il a recommencé à rire aux éclats. On entend d'ailleurs sa mère, qui filme la scène, en faire de même.

Une complicité qui n'a fait que se consolider

Le chien et l'enfant s'adoraient déjà à l'époque. Cet attachement qu'ils ont l'un pour l'autre n'a fait que s'intensifier depuis. C'est ce que confirme la suite de la vidéo, montrant des images capturées un an plus tard. Les rires sont toujours là, mais il y a aussi les jeux et les échanges de tendresse.

Voici la vidéo :

