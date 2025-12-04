Un couple ouvre la porte de leur nouveau jardin et filment la réaction euphorique de leurs 4 chiens impatients d'en profiter (vidéo)

Tous les propriétaires de chien n’ont pas la chance d’avoir un jardin pour offrir un espace supplémentaire à leur animal. Si les toutous peuvent s’en passer à condition d’être sortis régulièrement, avoir un extérieur est un plus. Alors, quand les maîtres d’Asher, Hades, Maple et Cypher ont réalisé leurs rêves en leur offrant un bout d’herbe, leur réaction ne s’est pas fait prier.

Samantha Durden et Zack Davis sont les heureux propriétaires de 4 chiens nommés Asher, Hades, Maple et Cypher. Pendant de longs mois, le quotidien du couple ne se résumait presque qu’à sortir ses toutous, car il n’avait pas de jardin, mais il tenait à ce que les quadrupèdes ne manquent pas d’exercice. Alors, le jour où la famille s’est installée dans une nouvelle maison avec un espace extérieur, tout le monde a pu en profiter !

Samantha et Zack étaient conscients qu’en accueillant 4 chiots, leurs journées ne seraient pas de tout repos.

Ils ont toujours favorisé le bien-être de leurs animaux et les promenaient individuellement à chaque fois qu’ils sortaient, ce qui représentait un temps conséquent au quotidien : « Nous devions les promener individuellement en laisse, ce qui prenait entre 30 et 45 minutes, et nous devions le faire environ quatre fois par jour, et encore plus avec les chiots, puisqu'ils étaient encore en plein apprentissage de la propreté », témoignait la femme au Dodo .

@sunshinesamii / Instagram

Ils ont obtenu le Saint Graal

Rapidement après l’arrivée des animaux, la famille a pu s’offrir une maison avec, en prime, un jardin suffisamment grand pour permettre aux canidés de se dépenser. Ce dernier faisait d’ailleurs partie des critères pour le choix d’un nouveau logement : « Nous cherchions une maison où nous pourrions installer une clôture pour qu'ils puissent se dépenser librement », témoignait Samantha.

Cette dernière, tout comme son compagnon, avait hâte de voir la réaction des 4 toutous lorsqu’ils fouleraient les pattes pour la première fois sur leur nouveau terrain. Pour l’immortaliser, elle a sorti son téléphone et a filmé la scène. Dans la vidéo, on voit les chiens d’abord hésitants, puis surexcités en comprenant que cet espace extérieur était désormais le leur.

Depuis, les animaux profitent pleinement du jardin et même Asher, qui était plutôt introverti, est ravi de pouvoir s’amuser dehors : « Depuis qu'il a ce jardin et cette nouvelle liberté, c'est comme un tout autre chien ! On le voit courir avec les chiots. C'était tellement émouvant de le voir revivre sous nos yeux », assurait Samantha.