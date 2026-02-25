« Il me sauve », l'étreinte bouleversante d'un American Bully envers sa mère d'accueil pleurant la perte de ses 4 autres chiens

Dévastée par la mort successive de 4 de ses chiens en famille d'accueil, Maren Peeters pensait affronter ce terrible deuil seule. Mais Potato, un American Bully qu'elle n'accueille que depuis 3 semaines, a perçu sa tristesse et est venu tendrement poser sa tête sur son épaule pour la réconforter.

Quand le moral est au plus bas, une main tendue n'est jamais de trop. Une patte tendue non plus… Ce n'est assurément pas Maren Peeters qui dira le contraire.

Maman d'un garçon appelé Dario, cette dernière, qui se fait appeler « bundleofbullies » sur Instagram, est également une grande amoureuse des chiens. Elle fait régulièrement office de mère d'accueil pour ceux d'entre eux qui ont besoin d'un nouveau départ, en particulier les American Bullies, une race qui souffre terriblement de sa mauvaise réputation.

Malheureusement, Maren Peeters avait récemment perdu 4 de ses protégés à 4 pattes en l'espace d'un mois. Ils répondaient aux noms de Raffie, Odin, Pickles et Bean. Cette avalanche de décès avait été un coup dur pour elle sur le plan émotionnel.

Elle a toutefois bénéficié d'un réconfort inattendu, celui d'un American Bully qu'elle ne s'était vu confier que 3 semaines plus tôt et appelé Potato. Maren Peeters a filmé la scène, qui est particulièrement touchante et montre à quel point les chiens sont intelligents, sensibles et reconnaissants.



bundleofbullies / Instagram

« Il me sauve »

Dans la vidéo partagée sur Instagram le 15 février 2026 et relayée par Dog Time , on voit d'abord Dario tranquillement installé dans le coin opposé du canapé et Potato couché à côté de sa mère d'accueil. Il la regarde droit dans les yeux, semblant comprendre qu'elle n'était pas au mieux à ce moment-là, puis se retourne pour s'approcher d'elle en gémissant et en posant tendrement les pattes et la tête sur son épaule.

« Je suis tellement reconnaissante envers Potato. Il me sauve littéralement… », confie Maren Peeters dans la légende de la publication, qui a ému de nombreux internautes. « Il est officiellement devenu Patate douce », a ainsi écrit l'un d'eux en commentaire. « Il vous aime tellement », a réagi un autre.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Ce chat veille sur la patte blessée de son frère canin comme un véritable ange gardien (vidéo)