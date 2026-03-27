Un chiot Labrador est retrouvé abandonné à l’aéroport après que son propriétaire a appris qu’il ne pouvait pas voyager avec lui

Aux Etats-Unis, un chiot abandonné à l’aéroport a rapidement trouvé un foyer grâce à l’intervention des forces de l’ordre. Son propriétaire, qui avait d’abord nié toute responsabilité, fait désormais face à des poursuites pour cruauté et abandon.

La découverte d'un chiot livré à lui-même dans un aéroport a amené les forces de l'ordre à suspecter un voyageur qui a d'abord nié en être le détenteur, avant d'être confronté aux preuves de son forfait. Le jeune canidé a été pris en charge et placé dans un foyer, rapportait CBS News .

Les faits ont eu lieu le vendredi 20 mars 2026 à l'aéroport international de Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Aux alentours de 17h locales, des agents de la police du comté d'Allegheny (Allegheny County Police Department) ont été alertés au sujet de la présence d'un jeune Labrador Retriever chocolat qui courait librement près de la zone des départs.

Aidés par des usagers, les policiers ont réussi à retrouver le chiot et à le mettre en sécurité. Le quadrupède a ensuite été confié à une famille d'accueil.



Allegheny County Police Department / Facebook

Les enquêteurs ont pu identifier un individu : Omar Perez, âgé de 42 ans et originaire de l'Etat du Texas. Lorsqu'ils l'ont localisé et interrogé, il a affirmé avoir vu un chauffeur abandonner le chiot.

Les policiers ont néanmoins découvert par la suite que ce même Omar Perez était bel et bien le propriétaire du chiot et l'auteur de l'abandon. Il avait décidé de se séparer de lui et de le laisser sur place en apprenant qu'il ne pouvait pas l'emmener à bord de l'avion qu'il s'apprêtait à prendre.

Le prévenu est poursuivi pour cruauté envers les animaux et abandon. Quant au chiot, il se porte bien, d'après la page Facebook de la police du comté d'Allegheny.



Allegheny County Police Department / Facebook

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Celle-ci a adressé, au passage, « un remerciement tout particulier à l’agent Riley Tkatch pour son rôle dans l’enquête et pour avoir contribué à trouver un foyer sûr pour le chien. »