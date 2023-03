Ce chien au regard triste affiche le plus beau des sourires lorsqu’il quitte le refuge et découvre sa famille d’accueil

Oscar est un croisé Bouledogue Américain. Durant ses premiers mois de vie, il a vécu en extérieur, avec des propriétaires qui le négligeaient. Ceux-ci ont fini par l’abandonner, alors qu’il avait un peu moins d’un an. Le chien a passé le reste de sa jeunesse dans un refuge, attendant désespérément qu’une nouvelle famille veuille de lui. Jour après jour, sa tristesse grandissait et l’expression contrariée de son regard ne le quittait jamais.

© Humans and Animals United / Facebook

Personne ne s’intéressait à Oscar

Oscar résidait dans le refuge Miami-Dade Animal Services (MDAS). À son arrivée, le personnel a commencé par soigner une blessure infectée autour de son cou, et par le nettoyer, car il était très sale. Ensuite, ils ont tout mis en place pour favoriser son adoption.

Malheureusement, le temps passait et personne ne s’intéressait au canidé. Le visage d’Oscar était de plus en plus triste. « Finalement, tout le monde l’a oublié », a déclaré Rosa Fond, la fondatrice d’un autre refuge appelé Humans and Animals United.

© Humans and Animals United / Facebook

Oscar a dû être exclu de son refuge

Après une longue année passée dans son chenil, Oscar a été exclu du refuge. La MDAS était pleine et il n’y avait plus de place pour les nouveaux arrivants. De ce fait, les pensionnaires de longue date, qui avaient peu d’espoir d’être adoptés, ont dû céder leur place.

Pour sauver Oscar, le refuge de Rosa Fond est intervenu. Cette association n’a pas de chenils, elle place les canidés en famille d’accueil. Il fallait donc en trouver une en urgence.

« Nous avons travaillé toute la journée et toute la nuit pour trouver une solution pour lui jusqu'à ce que nous trouvions une famille d’accueil », a raconté Rosa à The Dodo.

Par miracle, un foyer a pu prendre en charge Oscar dès le lendemain, et lui offrir une seconde chance.

Le visage du chien s’est transformé

Lorsque Oscar a quitté le refuge, et rencontré sa famille d’accueil, il s’est métamorphosé. Son regard triste et ses sourcils froncés ont immédiatement laissé place au plus beau des sourires. Sa joie et son bonheur rayonnaient autour de lui.

Toutefois, il n’était pas en très bonne santé, et Rosa a notamment remarqué que ses dents avaient besoin d’être soignées, car il en souffrait. Le chien a été pris en charge par un vétérinaire, et à mesure que ses douleurs disparaissaient, il était encore plus heureux et insouciant. Il a commencé à adopter le vrai comportement d’un chiot, joueur et dynamique.

© Humans and Animals United / Facebook

Actuellement, il voit régulièrement un éducateur pour l’aider à apprendre l’obéissance et les bons comportements. Il ne lui reste plus qu’à trouver une famille définitive, qui l’aimera comme il le mérite. Mais en attendant, il a déjà retrouvé le sourire.

© Humans and Animals United / Facebook