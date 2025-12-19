Atteinte d’une maladie grave, elle participe à un concours afin de pouvoir à nouveau promener son chien (vidéo)

Noël est arrivé en avance pour Brooke et son Chihuahua âgé, Dray. Alors que la jeune femme atteinte de la maladie de Charcot ne pouvait plus promener son toutou, un concours lancé par un distributeur de produits animaliers leur a rendu espoir en réalisant leur vœu.

En 2023, Brooke Eby, alors âgée de 33 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Charcot (ou SLA), une maladie progressive et incurable qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Depuis, son quotidien est devenu un véritable défi. Dans cette épreuve, elle peut heureusement compter sur Dray, son Chihuahua, adopté il y a 10 ans.

Dray, un soutien au quotidien

Comme le rapporte le magazine People, Dray apporte joie et réconfort à sa maîtresse. Celle-ci a d’ailleurs adopté une nouvelle devise : « Vivre au rythme d’un chien ».

« Quand on m’a diagnostiqué la maladie, le pronostic était de vivre entre 2 et 5 ans après l’apparition des premiers symptômes », a confié Brooke. « Je me suis dit : “ […] S’il ne me reste que quelques années, il faut que chaque année en vaille 7.” Et j’ai regardé Dray, et j’ai réalisé qu’il vivait chaque année comme si elle en valait 7. Alors je me suis dit qu’on vieillirait ensemble. »

© @limpbroozkit / Instagram

Malheureusement, la progression de la maladie a récemment privé le duo de leurs promenades. Depuis que Brooke utilise un fauteuil roulant électrique, promener Dray avec une laisse classique est devenu dangereux. C’est alors que la jeune femme a eu une idée : faire un vœu de Noël et participer à un concours pour qu’il se réalise.

Un beau cadeau de Noël

Le concours « Chewy Claus », de l’entreprise américaine Chewy spécialisée dans les produits animaliers, invite chaque année les participants à écrire une lettre au nom de leur animal pour demander que son vœu de fin d’année soit exaucé.

© Chewy / People

Dans la lettre écrite pour Dray, Brooke a ainsi écrit : « Ce que je souhaite vraiment, c'est que Chewy Claus guérisse ma mère de la SLA, mais je sais que c'est impossible. Je veux juste pouvoir me promener à nouveau avec ma mère. »

En découvrant le plaidoyer de Dray, Chewy a aussitôt su qu’il devait réaliser son vœu au plus vite. La marque a alors collaboré avec Bold Lead Designs pour créer une laisse adaptée au fauteuil roulant de Brooke et permettre à Dray de se promener en toute sécurité à ses côtés.

© Chewy / People

Cette rallonge à ressort sur mesure pourrait d’ailleurs être bientôt adaptée à d’autres propriétaires de chiens utilisant un fauteuil roulant.

Brooke et son toutou ont récemment essayé cette toute nouvelle laisse, et après un court moment d’hésitation, Dray s’y est parfaitement adapté.

Aujourd'hui, le duo peut à nouveau se promener au grand air et passer de précieux moments ensemble. « Je me sens beaucoup plus indépendante. Grâce à cet appareil, je n'ai plus besoin de demander de l'aide à quelqu'un », a déclaré Brooke. Un joli cadeau de Noël !