Un chiot errant de 2 mois atteint d’un trouble neurologique apprend à se relever grâce à une équipe bienveillante (vidéo)

Pris en charge par l'association Happy Doggo après un début de vie particulièrement difficile, Rocket bénéficie désormais d'un accompagnement intensif pour tenter de surmonter ses troubles neurologiques. Malgré les obstacles, le courageux chiot montre une détermination remarquable, soutenu au quotidien par une équipe convaincue qu'il peut progresser.

Niall Harbison avait tout quitté pour s'installer en Thaïlande et consacrer sa vie aux animaux en détresse. Il est le fondateur de Happy Doggo, un refuge situé sur l'île de Ko Samui, et on ne compte plus ses sauvetages canins. Nous en avions déjà raconté un grand nombre, notamment celui de Jumbo, qui souffrait d'une maladie auto-immune.

Plus récemment, son équipe s'est vue confier Rocket, un chiot atteint d'une maladie neurologique assez sévère.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram du refuge et relayée par Parade Pets , on peut voir l'un des membres du personnel s'occuper du jeune canidé et l'aider à se relever chaque fois qu'il tombe en essayant de tenir sur ses pattes.

« Il y a 5 jours, ce chiot de 2 mois est arrivé chez Happy Doggo, peut-on lire en légende de la publication. A sa naissance, sa mère s'était accidentellement allongée sur lui, ce qui avait provoqué des lésions neurologiques l'empêchant de marcher, de tenir en équilibre, et même de tenir sa tête droite. »

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Sauvé par un bon samaritain avant son arrivée au refuge

Rocket avait été recueilli par un habitant qui avait essayé de prendre soin de lui, mais ce dernier avait réalisé qu'il avait besoin de soins poussés. D'où sa décision de contacter Happy Doggo.

Les vétérinaires de l'association créée par Niall Harbison l'ont dûment examiné et établi un plan de traitement, comprenant des séances de physiothérapie.

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wearehappydoggo / Instagram

« Le monde est un peu instable pour lui, mais il ne baisse pas les pattes, poursuit l'auteur du post Instagram. Notre équipe est à ses côtés, l'aidant doucement à se lever, à développer sa mémoire musculaire et à le rattraper lorsqu'il tombe. Le chemin est encore long, mais nous sommes déterminés à donner à Rocket les meilleures chances de réussite. »