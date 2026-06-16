Cette chienne abandonnée à La Réunion s'invite chez une bénévole qui change sa vie et lui cherche une nouvelle famille

À seulement un an, Kaya s’est retrouvée abandonnée à La Réunion. Guidée par son instinct, la chienne livrée à elle-même s’est invitée chez une bénévole qui a changé sa vie. Aujourd’hui en sécurité, l’ex-va-nu-pattes continue de faire confiance aux humains malgré les épreuves endurées et est disponible à l’adoption.

« Kaya, c’est une véritable pépite », écrit l’association AMI Protection Animale, qui la propose à l’adoption sur Animaux.fr. Pourtant, la jeune chienne a été abandonnée à La Réunion.

« Livrée à elle-même, elle a pourtant continué à faire confiance aux humains, précisent les bénévoles, un matin, comme guidée par son instinct, elle s'est invitée chez une bénévole. Et ce jour-là, sa vie a changé. Depuis son sauvetage, Kaya révèle chaque jour un peu plus la merveilleuse chienne qu'elle est. »

KAYA Race : Berger Hollandais Âge : 1 an et 5 mois Localisation : Paris (75000) France Association : AMI Protection Animale Rencontrer KAYA

Une chienne pleine de qualités

Bien qu’elle ait subi la pire des trahisons, la chienne croisée Berger Hollandais accorde toujours sa confiance en l’Homme et s’avère pleine de vie. Comme le confie l’association, Kaya est « toujours partante pour une balade, une partie de jeu ou un moment de complicité avec ses humains ».

Bourrée de qualités, cette formidable compagne de vie à 4 pattes « possède un excellent rappel, écoute bien et prend plaisir à apprendre ». De plus, elle s’avère sociable. « Elle s'entend avec tous les chiens et vit actuellement avec deux chats qu'elle respecte très bien. Elle adore également les enfants », ajoutent ses bienfaiteurs.

© AMI Protection Animale / Animaux.fr

À l’extérieur, cette jolie puce – qui affiche 21 kg sur la balance – aime courir et explorer le monde. À l’intérieur de son petit nid douillet, elle sait se poser. « Elle ne détruit pas et sait rester seule lorsqu'elle a de quoi s'occuper, souligne AMI, cette jeune chienne mérite aujourd'hui bien plus qu'une seconde chance : elle mérite sa famille pour la vie. »

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Adoptable à La Réunion et en France Métropolitaine, Kaya cherche des adoptants actifs qui apprécient les longues promenades et les activités en plein air. « L'association prend en charge l'organisation de son voyage », souligne AMI Protection Animale.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association AMI Protection Animale sur l’annonce Animaux.fr de Kaya.