Ignoré malgré sa douceur, ce Pitbull sénior change de refuge pour un nouveau départ après la diffusion d'une vidéo émouvante (vidéo)

Après un long séjour en refuge sans attirer l’attention des adoptants, Grandpa Turtle a finalement eu droit à une nouvelle chance. Transféré dans une autre structure d'accueil dont les bénévoles espèrent lui trouver plus facilement une famille, ce Pitbull sénior affectueux attend désormais de rencontrer les personnes qui sauront voir en lui le compagnon adorable qu’il est.

Grandpa Turtle… C'est le nom assez peu courant qui a été donné à un Pitbull sénior particulièrement doux, enjoué et amical. Ce chien recueilli par un premier refuge a récemment été transféré à une autre association au sein de laquelle il pourrait voir ses chances d'être adopté augmenter, d'après PetHelpful .



@rachelishaa / TikTok

Le quadrupède en question vivait d'abord au refuge de l'ACCT Philly (Animal Care and Control Team Philly), à Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est là qu'il avait été repéré par une amoureuse des chiens prénommée Rachel et se faisant appeler « @rachelishaa » sur TikTok. Apprenant, en lui rendant visite, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande d'adoption, elle avait décidé de lui offrir une petite escapade, le temps d'une journée, et de le faire connaître à travers une vidéo. Ce jour-là, Rachel l'avait, en effet, emmené en promenade en voiture et au parc.

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Ces images et l'histoire de Grandpa Turtle ont suscité une vague de sympathie et d'émotion. Parmi les nombreuses personnes touchées figurait Giana Sabatino, alias « @giana_sabatino » sur TikTok, de l'association Providence Animal Center, toujours en Pennsylvanie.

« Nous sommes ravis d'accueillir cet adorable petit gars dans notre refuge »

2 jours après la publication de la vidéo, Giana Sabatino a annoncé via un post TikTok que le chien a été pris en charge par l'équipe du Providence Animal Center.

« Nous sommes ravis d'accueillir cet adorable petit gars dans notre refuge ! On ne comprend pas pourquoi il n'a reçu aucune demande d'adoption, alors que c'est un véritable pot de colle qui adore la compagnie des gens ! Il sera bientôt prêt à être adopté ! », peut-on lire en légende de la nouvelle vidéo où l'on voit Grandpa Turtle remuer joyeusement la queue en recevant les caresses et les friandises de Giana Sabatino.