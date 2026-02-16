Après 108 jours de marche et une blessure, Aloka le chien symbole de paix clôt en beauté son périple avec les moines bouddhistes

108 jours de marche, d'innombrables sourires et moments d’émotion intense lors de merveilleuses rencontres… La marche pour la paix d’Aloka, chien ayant accompagné un groupe de moines bouddhistes basés au Texas, restera gravée dans les mémoires. Son voyage s'est terminé dans la joie et la reconnaissance.

Après plus de 100 jours passés sur les routes américaines, entrecoupés par une pause imposée par une blessure à la patte, Aloka est enfin revenu là où tout avait commencé : à Fort Worth dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). La marche spirituelle de ce chien, effectuée aux côtés de moines bouddhistes, a pris fin le 14 février 2026, rapportait la page Facebook consacrée au quadrupède. Un périple qui a marqué des milliers de personnes à travers le pays, mais aussi ailleurs dans le monde grâce à sa médiatisation massive. L'animal est ainsi devenu symbole d’un message de paix et de compassion.

Le départ avait été donné le 26 octobre 2025 depuis Fort Worth, avec pour objectif de rallier Washington DC à pied. Pendant 108 jours, le chien avait suivi le groupe à travers plusieurs Etats du Sud et de la côte Est : le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie et le Maryland notamment. Une traversée de plus de 3 700 kilomètres, ponctuée de rencontres, de méditations et de moments de partage avec les habitants.



Au fil des jours, Aloka était devenu le porte-drapeau du cortège baptisé « Walk for Peace ». Sa présence rassurante et sa fidélité avaient touché les communautés croisées sur la route. Beaucoup voyaient en lui l’incarnation silencieuse du message porté par les moines : la bienveillance et l’unité.

En janvier 2026, alors que la marche progressait en Caroline du Sud, un imprévu était venu interrompre cette belle dynamique ; Aloka s’était blessé à la patte. L’inquiétude était grande, tant pour sa santé que pour la suite du voyage. Heureusement, une clinique vétérinaire locale, le Charleston Veterinary Referral Center en l'occurrence, avait accepté de le prendre en charge et de l’opérer gratuitement. Comme nous l’avions rapporté dans un précédent article, cette intervention salvatrice lui avait permis de se rétablir et de retrouver progressivement les moines quelques jours plus tard.

Un retour chargé d’émotion après 108 jours de marche

Le 10 février 2026, le groupe atteignait finalement Washington DC, au terme de son long voyage. Mais l’histoire ne s’arrêtait pas là. Après la cérémonie de clôture, moines et bénévoles ont pris la route du retour vers le Texas.

Le 14 février 2026, au temple Huong Dao Vipassana Bhavana Center de Fort Worth, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour les accueillir. Des pétales de rose, des chants et des sourires ont marqué ces retrouvailles. Aloka, remis de sa blessure, marchait en tête de la procession finale vers le centre bouddhiste.

Son retour signifiait bien plus que la fin d’une aventure. Il incarnait la résilience, la solidarité et cette capacité, propre aux animaux, à rassembler les humains autour de valeurs simples et universelles.