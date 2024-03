Touché par la maltraitance animale, un homme quitte son train de vie confortable pour s’occuper des chiens errants

Niall Harbison a toujours été un amoureux des animaux, à tel point qu’il a fini par ne plus supporter la souffrance de ceux qui n’avaient pas de toit. Ne pouvant rester de marbre face à la détresse des chiens errants, il a radicalement changé de vie pour s’occuper d’eux et a créé son propre organisme de sauvetage.

L’Île paradisiaque de Ko Samui, en Thaïlande, est réputée pour son magnifique décor de carte postale, mais cache pourtant une réalité bien triste. Elle regorge de chiens errants démunis, luttant chaque jour pour survivre. Si leur vie est particulièrement difficile, ils peuvent toutefois compter sur le dévouement sans faille d’un homme au grand cœur, Niall Harbison.

Ce dernier a fondé l’association HappyDoggo réunissant des bénévoles qui nourrissent, soignent et stérilisent les canidés vivant dans la rue. Prendre soin des animaux est une véritable vocation pour Niall, qui a déclaré « adorer les chiens » aux journalistes de Fox News.

« Ils ont en quelque sorte commencé à compter sur moi »

Pourtant, le bienfaiteur avait une tout autre vie auparavant. Il travaillait dans la « course effrénée » du monde salarial, avant de ressentir le besoin de changer de vie. Il avait besoin de faire « quelque chose de significatif » et sa rencontre avec Lucky, un chien errant, a changé son quotidien. Il a commencé par nourrir l’animal et le voyant revenir chaque jour, a compris que le quadrupède comptait sur lui.

D’autres chiens sont venus à sa rencontre au fil des jours et les choses se sont accélérées. L’homme a compris qu’il pouvait se rendre utile, même s’il n’était pas en mesure de changer totalement la vie de ces animaux : « Les chiens ont une vie difficile, mais au moins, ils reçoivent un repas fait maison tous les jours » déclarait-il.

Des objectifs sur le long terme

Niall a même offert un bel avenir à Jumbo et d’autres toutous après les avoir adoptés. Toutefois, il n’est pas en mesure de recueillir les 80 chiens dont il s'occupe régulièrement. Les populations errantes sont d’ailleurs trop nombreuses et le bon Samaritain, loin d’être utopiste, sait qu’il ne peut pas sauver tout le monde. En revanche, il peut nourrir, soigner et surtout stériliser les animaux.

C’est l’un des principaux enjeux de l’organisme HappyDoggo, car la reproduction massive des chiens crée une immense misère animale. Niall est donc heureux lorsqu’il parvient à reloger un chien dans une famille aimante, mais souhaite par-dessus limiter les naissances pour limiter la surpopulation canine et ses conséquences dramatiques : « Il y a 500 millions de chiens errants dans le monde, ce qui est énorme [...] Je veux donc réduire de moitié ce chiffre au cours de ma vie » affirmait-il. Des millions d’internautes soutiennent son projet sur les réseaux sociaux.

