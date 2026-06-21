Un chiot envoyé en éclaireur attire l'attention d'une bénévole qu'il guide vers ses frères et sœurs couchés sur un canapé en bord de route

Une découverte inattendue au bord d’une route du Texas a permis de sauver 7 chiots en grande détresse, tous atteints de problèmes de santé nécessitant une prise en charge urgente. Grâce à l’intervention d’une bénévole et à la mobilisation d’associations, les jeunes loulous ont depuis retrouvé sécurité, soins et confort au sein d’une famille d’accueil.

Zully Vasquez Ventura vient en aide aux animaux errants depuis des années. Récemment, alors qu'elle était au volant de son véhicule à Cleveland, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), elle a remarqué un chiot au milieu de la chaussée. Se basant sur sa longue expérience en sauvetage animalier, elle savait qu'il n'était très probablement pas seul.



Zully Vasquez Ventura

Elle a donc décidé de s'arrêter, de descendre de sa voiture et de s'approcher lentement du jeune canidé pour ne pas l'effrayer. Ce dernier s'est alors retourné pour se diriger vers un vieux ga au bord de la route. Elle l'a suivi.



Zully Vasquez Ventura

« J’ai vu 2 chiots sur le canapé, puis en m’approchant, j’en ai vu 3, puis de plus en plus, jusqu’à 7 chiots au total », raconte-t-elle à The Dodo . Ils étaient tous amicaux, remuant la queue et clairement ravis de la voir.



Zully Vasquez Ventura

« J’ai crié : “Allons-y !” Ils sont tous arrivés en courant »

Toutefois, il leur fallait recevoir des soins dans les plus brefs délais. Ils étaient très maigres, et leurs peau et pelage étaient en mauvais état. « Je me suis dit : “Il est hors de question que je les laisse ici. Ils sont si vulnérables. Ils sont si petits. Ils meurent de faim” », confie la bénévole.



Zully Vasquez Ventura

Zully Vasquez Ventura se demandait comment elle allait procéder pour faire monter 7 chiots dans son véhicule. En fait, elle n'a pas eu à se démener. « J’ai crié : “Allons-y !” Ils sont tous arrivés en courant et m’ont suivie jusqu’à la voiture », relate-t-elle.

Une fois les jeunes canidés en sécurité, elle s'est mise à chercher leur génitrice dans les parages, mais ne l'a pas trouvée. « Je pense que quelqu'un a abandonné les chiots, mais pas la mère », dit-elle.



Zully Vasquez Ventura

Soignés et placés en famille d'accueil

Zully Vasquez Ventura a lancé un appel à l'aide à leur sujet sur les réseaux sociaux. 2 associations y ont répondu : Rescued Who Texas et Puppy Mill Rescue Team. Une mère d'accueil a rapidement été trouvée pour les chiots. Elle est venue les récupérer et les a emmenés chez le vétérinaire. L'examen a révélé qu'ils étaient atteints de la gale. Certains avaient une dentition particulièrement endommagée, et l'un d'eux présentait une lésion faisant penser à une morsure de serpent.

Ils ont tous été soignés et grandissent dans de bonnes conditions en famille d'accueil.

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Zully Vasquez Ventura