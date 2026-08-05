Ancien appât pour les combats de chiens, ce Pitbull conserve sa gentillesse et trouve rapidement l’amour d’une famille

L’an dernier, un Pitbull nommé Bam a poussé les portes du refuge de Newark dans le New Jersey (États-Unis), après avoir été sauvé de l’errance. Très vite, le personnel de l’établissement a compris qu’il avait servi d’appât lors de combats de chiens. Malgré la vie difficile qu’il avait endurée, le brave canidé a toujours témoigné une forte joie de vivre et énormément d’affection envers les humains. Aujourd’hui, il s’épanouit dans une famille d’adoption, qui lui offre tout l’amour qu’il mérite.

Après avoir connu les affres de l’errance, Bam a posé les pattes dans un refuge de Newark. Dès son premier jour, les membres du personnel ont été touchés par son enthousiasme et sa gentillesse.

Mais en examinant le Pitbull émacié, ils ont remarqué que ses dents avaient été limées, un processus qui indiquait clairement qu’il s’agissait d’un ancien chien d’appât ayant servi de cible lors de combats canins.

« Il s’est réveillé en souriant »

Comme le rapporte The Dodo, le gentil toutou a été confié à Maria Garber, qui s’est constituée famille d’accueil. « Cette nuit-là, il a dormi pour la première fois dans un lit confortable, déclare la bénévole, il a ronflé, il s'est détendu. Et le lendemain matin, il s'est réveillé en souriant. »

Maria s’est vite aperçue que le chien adorait les longues promenades, les jouets et même les trajets en voiture. Après avoir tant souffert, Bam s’épanouissait enfin dans un foyer chaleureux.

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« Il ne connaîtra que l’amour »

Malgré son passé sombre et les préjugés sur sa race, Bam – rebaptisé Carmy – a eu la chance de trouver des adoptants rapidement. Une famille a ressenti le grand frisson du coup de foudre en le voyant pour la première fois et lui a ouvert les portes de son petit nid douillet.

« Nous sommes fous amoureux, a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, [nous sommes] heureux que Carmy ait trouvé sa place dans nos vies. » Depuis son adoption, le Pitbull s’est bien adapté à sa nouvelle vie. Il s’amuse avec les 2 enfants du couple et savoure de longues séances de câlins dans le canapé.

« Carmy ne connaîtra plus jamais de cage, plus jamais de cruauté, conclut Maria Garber, il ne connaîtra que l’amour. »

L'info Woopets : quelles sont les sanctions encourues en France pour les combats de chiens ?

Les combats de chiens sont strictement interdits en France. Organiser, encourager ou participer à ce type d'activité constitue un délit, car ces affrontements reposent sur des actes de cruauté infligés aux animaux.

Le Code pénal sanctionne les sévices graves et les actes de cruauté commis sur un animal de compagnie, apprivoisé ou tenu en captivité. Les auteurs de tels faits encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Lorsque les violences entraînent la mort de l'animal, les peines peuvent atteindre 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation des animaux concernés, interdire au condamné de détenir un animal à titre définitif ou pour une durée déterminée, et lui interdire d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales ayant facilité la commission des faits.

Dans les réseaux de combats clandestins, les organisateurs, propriétaires et toute personne impliquée peuvent être poursuivis. Ces pratiques sont aussi associées à d'autres infractions, comme les paris illégaux ou les trafics d'animaux. Au-delà des sanctions pénales, elles provoquent des souffrances extrêmes pour les chiens, souvent dressés à l'agressivité, blessés gravement et privés de soins.