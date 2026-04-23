Atteint de la gale, ce chien abandonné sur un terrain vague accueille sa sauveuse avec joie et reçoit enfin des soins appropriés (vidéo)

Abandonné près d’un terrain vague, le chien malade a pu recevoir les soins nécessaires rapidement, ce qui a permis de reprendre des forces et d’aller de mieux en mieux. Sa sauveteuse, connue sur les réseaux sociaux pour intervenir très régulièrement auprès des animaux dans le besoin, a adopté les bons réflexes pour mener son action à bien.

Celle qui se fait connaître sous le pseudonyme « @pawsitive_rescue5 » est bénévole et veille régulièrement sur les chiens errants qui arrivent sur un terrain vague non loin de chez elle. Récemment, elle s’est arrêtée pour venir en aide à un jeune chien en détresse, atteint d’une maladie cutanée grave : la gale. Des soins et beaucoup de tendresse ont permis à l’animal de remonter la pente.

Le soulagement d’une rencontre

Lorsque la bénévole a arrêté son véhicule, elle a pu constater à quel point le chien était heureux de la voir, expliquait PetHelpful. Très sociable et doux, il est d’emblée rentré en interaction avec son aidante, lui adressant de gentils regards et agitant sa queue pour montrer sa pleine confiance.

Émue, la bénévole l’a fait monter à bord, et lui a promis de le soigner comme il se doit.

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@pawsitive_rescue5 / TikTok

Guérir par la douceur

Accueilli dans la maison de la bénévole, le chien a été baigné pour apaiser son inflammation cutanée liée à la gale. Tout du long, le pensionnaire s’est montré très coopérant. Il a ensuite fait ses premiers pas dans la maison, curieux de tout ce qui l’entourait.

En commentaires d’une vidéo postée à ce sujet sur TikTok, une internaute exprimait avec justesse : « Les chiens sont tellement indulgents. Nous ne les méritons pas ». En effet, sans cette sauveteuse, le chien errant aurait dû endurer de longues et pénibles souffrances.

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@pawsitive_rescues5 I drove down a road known for strays and dumped dogs in our town. Sure enough this young, sweet boy was lying on the side of the road. I'm not sure what we're going to name him yet. I'm just really glad we crossed paths. He's an itchy mess and he clearly wanted help ???? He appears to be around 6-8 months old and already living a rough life. He's going to need skin meds, vaccinations, flea/HW prevention, heartworm test, microchip and then a neuter when he's ready. If anyone would like to help us with his vetting, our donation info ?? ?? Donate PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=KPA6B34Z963EE ?? Donate through fundraise: https://social.fund/bhdmgw/?sw=1 ? original sound - pawsitive_rescues

Comment soulager la gale chez le chien ?

Que ce soit la gale sarcoptique ou la gale démodécique, cette affection de la peau due à des acariens endommage les tissus cutanés. Après avoir consulté votre vétérinaire, voici comment réduire les symptômes chez le chien :