Après 25 jours de cavale, un chien s'étant échappé du lieu de vacances de sa famille est retrouvé sur un champ de maïs

Après près d'un mois de recherches, Philippe Prud’homme a enfin retrouvé Valdo, son Cane Corso disparu lors de vacances dans l’Aisne. Grâce à sa patience et au soutien de plusieurs habitants, il a pu récupérer son chien, qui est aujourd’hui sain et sauf malgré une longue fugue.

Des retrouvailles inespérées et pleines d'émotion ont eu lieu le lundi 3 août dans un champ de maïs de l'Aisne, celles d'un chien disparu depuis 25 jours et son maître, rapportait L'Union . L'homme a fait preuve d'un calme et d'un sang-froid exemplaires pour ne pas gâcher ce moment tant attendu et éviter une nouvelle fugue de la part du quadrupède.

25 jours d'angoisse et de recherches

Tout avait commencé le 10 juillet dernier. Ce jour-là, le Cane Corso de 20 mois appelé Valdo s'était échappé du Center Parcs Le Lac d'Ailette à Chamouille, où il était en vacances avec son propriétaire Philippe Prud’homme et sa famille.

Les jours suivants, le chien avait été aperçu à plusieurs reprises aux abords du lac, mais il s'enfuyait à chaque tentative d'approche.

Philippe Prud’homme ne perdait pas espoir pour autant. Hébergé par un habitant, il était fermement décidé à rester dans la région aussi longtemps que nécessaire pour retrouver Valdo.

Le dénouement est arrivé le 3 août, soit après 25 jours d'angoisse et d'incessantes recherches. Ce soir-là, alors qu'il pleuvait et que le tonnerre grondait, un couple a appelé pour annoncer que le Cane Corso se trouvait dans un champ de maïs du côté de Monthenault, à une poignée de kilomètres du Center Parcs.

Philippe Prud’homme s'est aussitôt rendu sur les lieux avec Christophe, éducateur canin laonnois, ainsi qu'Enzo et Lulu, qui lui prêtaient main forte depuis des jours.

Le maître a vu Valdo une première fois et est resté le plus calme possible, mais le chien, effrayé par le tonnerre, s'est enfui en courant. Déçu mais nullement découragé, Philippe Prud’homme a de nouveau repéré son ami à 4 pattes en retournant dans sa voiture pour recharger son téléphone. 2e tentative et nouvel échec, le propriétaire canin ayant crié de douleur en trébuchant sur la clôture électrique protégeant le champ.

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« Je me suis dit : ça y est, je l’ai »

La 3e fois a néanmoins été la bonne. Alors que Valdo se tenait au milieu du champ, Philippe Prud’homme s'est agenouillé. L'animal s'est tout de suite dirigé vers lui. « Il se fichait des friandises… il me léchait les mains et le cou, raconte le Seine-et-Marnais à L'Union. Je suis resté calme pour ne pas l’affoler, et je lui ai remis son collier avec sa laisse. Je me suis dit : ça y est, je l’ai. Cette fois, on rentre à la maison. »



Esther Prud'homme / Facebook

Le lendemain, mardi 4 août, le chien a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu'il se portait bien malgré cette longue fugue. Il était simplement fatigué, amaigri et il présentait quelques lésions sans gravité.

Valdo semble avoir développé une forme d'hyper-attachement depuis son retour. D'après Philippe Prud’homme, en effet, il pleure chaque fois que son humain s'éloigne de lui.

Quoi qu'il en soit, le Cane Corso est indemne et en sécurité. Cette mésaventure aura également permis à sa famille de créer des liens extrêmement forts avec la communauté locale, qui lui a été d'un précieux soutien.