Sauvé de la maltraitance avec 10 congénères, ce Caniche opère une remarquable transformation et devient chien de thérapie

Après avoir surmonté un passé douloureux, Leo a trouvé une nouvelle mission : apporter du réconfort aux autres en devenant chien de thérapie certifié. Son parcours, marqué par la confiance retrouvée et une incroyable capacité d’adaptation, fait aujourd’hui de lui un véritable symbole d’espoir.

Leo a connu une trajectoire hors du commun, ce Caniche sauvé de la maltraitance et qui avait tout à apprendre étant récemment devenu chien de thérapie. Son histoire est rapportée par l' Altoona Mirror .

En septembre 2024, Leo s'appelait encore Soren. Il vivait avec 10 congénères dans des conditions déplorables chez une personne qui ne se souciait manifestement pas de leur bien-être. C'est à ce moment-là qu'il avait été sauvé, avec ses semblables, par la Central Pennsylvania Humane Society.



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5 jours de toilettage intensif

D'après l'association basée en Pennsylvanie (Etats-Unis), les 11 chiens évoluaient au milieu de leurs excréments et urine. Leurs pelages étaient dans un tel état qu'il avait fallu les anesthésier pour les tondre. Ils souffraient également de plaies ouvertes, d'abrasions, ainsi que d'infections aux yeux, aux oreilles et à la peau.

Les rescapés avaient subi un toilettage intensif ayant nécessité 5 jours de travail de la part de 3 professionnels.

Ils avaient ensuite tous été adoptés, à l'exception de Soren. Son récit avait ému Michele Sanders, qui travaille au district scolaire d’Altoona Area. C'est grâce à son collègue John Saboe, par ailleurs évaluateur au sein de l'organisation PawZone relevant de l'Alliance of Therapy Dogs, que le quadrupède est par la suite devenu chien de thérapie.

Michele Sanders a donc rencontré Soren au refuge et raconte être « tombée amoureuse de lui ». Elle l'a adopté quelques jours plus tard et l'a appelé Leo.



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« Il a été très réceptif à tout ce que je lui ai fait faire »

Leo ne connaissait quasiment rien de la vie à la maison. Il ne savait pas monter ou descendre les escaliers, ni s'amuser avec des jouets. Il n'était jamais monté en voiture. Toutefois, sa curiosité, son enthousiasme et sa douceur l'ont grandement aidé dans son apprentissage.

Michele Sanders a rencontré Wendy Bush, membre de PawZone, et celle-ci lui a raconté sa merveilleuse expérience avec Levi, son compagnon canin devenu chien de thérapie. En discutant avec John Saboe, qui a amené son chien McKinley à l’école, la maîtresse de Leo a pensé que ce dernier pouvait suivre le même chemin.

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John Saboe a soumis le Caniche à toute une série de tests. « Quand j’ai rencontré Leo, il était extrêmement enthousiaste. C’est un chien tellement calme, dit l'évaluateur. Il a été très réceptif à tout ce que je lui ai fait faire. »

« Même dans les moments et les situations les plus difficiles, il y a toujours de l’espoir »

Il a observé le quadrupède pendant qu'il interagissait avec des inconnus, dans différents environnements et situations, puis l'a formé. Leo a réussi l'ensemble des évaluations et brillamment achevé son apprentissage ; le 27 juin 2026, lui et Michele Sanders ont été officiellement certifiés comme binôme de thérapie par l’Alliance of Therapy Dogs.

« Je trouve vraiment incroyable la façon dont il a réussi à dépasser les difficultés qu’il a rencontrées. C'est un garçon tellement adorable », confie Wendy Bush.

Ce qu'a accompli Leo prouve que rien n'est impossible quand la volonté, la bienveillance et la résilience sont au rendez-vous. « Cela reflète un peu la vie : même dans les moments et les situations les plus difficiles, il y a toujours de l’espoir », conclut Michele Sanders.



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L'info Woopets : quelles qualités naturelles recherche-t-on chez un chien de thérapie ?

Un chien de thérapie n’est pas choisi uniquement pour sa race ou son apparence. Ce sont avant tout ses aptitudes naturelles et son comportement qui déterminent sa capacité à accompagner des personnes fragiles ou en difficulté.

Les qualités les plus recherchées sont :

La douceur : le chien doit apprécier les interactions humaines et savoir se montrer délicat, notamment avec des personnes vulnérables.

La stabilité émotionnelle : il doit rester serein face aux situations inhabituelles, aux bruits, aux gestes imprévus ou à la présence de nombreux inconnus.

La sociabilité : un bon chien de thérapie aime aller vers les autres et accepte facilement les contacts avec des profils variés.

La capacité d’adaptation : il doit pouvoir évoluer dans différents environnements (écoles, établissements de santé, structures sociales…) sans être perturbé.

L’envie de coopérer : un chien curieux, attentif à son maître et motivé par les échanges sera plus à même de réussir dans ce domaine.

Ces qualités ne dépendent pas uniquement de la race ; chaque chien possède sa propre personnalité. Un animal ayant connu un passé difficile, comme Leo, peut parfois révéler de grandes capacités de résilience et devenir un formidable partenaire de médiation grâce à un accompagnement adapté.