« Dans son esprit, ce sont de gros chiens », ce Golden Retriever déborde de joie en rencontrant des vaches pour la première fois (vidéo)

Fraîchement installée à la campagne en Irlande du Nord, la maman de chien @sachaliv partageait sur son compte TikTok un incroyable souvenir. Celui de son Golden Retriever rencontrant des vaches pour la première fois. Un moment inoubliable rempli d’émotions tant la chienne est excitée de cette découverte.

Diffusée sur le compte TikTok @sachaliv le 25 juin 2026, la vidéo a aussitôt été relayée par le média PetHelpful et likée plus de 220K fois. Et pour cause ! Les images sont absolument adorables. On y voit la chienne, folle d’excitation, face à une bande de vaches tout aussi curieuses et intriguées que la femelle Golden Retriever. La chienne semble au paradis, courant et remuant la queue pour exprimer sa joie de rencontrer ses nouvelles amies.

Le début d’une belle amitié ?

Un enthousiasme débordant, partagé des deux côtés de ce grillage, que les internautes n’ont pas manqué de souligner. Dans la section commentaire, ils ont été nombreux à laisser un petit message, s’émouvant face à la réaction de ces animaux de 2 espèces différentes.

« J’adore voir à quel point les vaches sont tout aussi curieuses à l’égard de la chienne » commentait l’un d’eux, tandis qu’un autre s’amusait : « Dans son esprit, ce sont de gros chiens, et elle veut juste jouer ! »

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Savoir faire fi des différences

Si les vaches se sont aussitôt approchées pour saluer la chienne comme il se devait, la Golden Retriever, elle, n’a pu s’empêcher de courir et bondir partout, semblant affirmer sa volonté de faire d’elles ses nouvelles amies. D’ailleurs, dans une seconde séquence diffusée le 5 juillet, la chienne montrait une fois de plus qu’elle faisait fi des différences et ne souciait pas une minute du fait qu’elle ne soit pas de la même espèce que les vaches. Pour elle, cela semble inné, comme le précisait sa maman humaine : elle se lie d’amitié avec tout le monde !