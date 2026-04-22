Un chiot de 8 semaines survit après avoir été jeté par un jeune de 18 ans qui se filme et fait désormais l’objet de poursuites

Dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, la diffusion d’une vidéo particulièrement choquante a rapidement conduit les autorités locales à intervenir et à interpeller un jeune homme de 18 ans, désormais poursuivi pour cruauté envers un animal. Le chiot victime de ses agissements a heureusement survécu et a été pris en charge, avec un suivi vétérinaire prévu pour évaluer son état de santé. Le dossier pourrait même être transféré devant une juridiction pour adultes en raison de la gravité des faits reprochés.

Un chiot de seulement 8 semaines a survécu à un acte d'une grande brutalité, filmé par son auteur, et la vidéo a choqué la communauté locale, rapportait le Vermont Daily Chronicle .

Le mise en cause est un jeune de 18 ans, habitant Lyndon dans l'Etat du Vermont (Etats-Unis). Les faits ont eu lieu le matin du lundi 20 avril. Les forces de l'ordre locales (Lyndonville Police Department) ont été alertées après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, toujours d'après le Vermont Daily Chronicle, ainsi que la page Facebook de la police de Lyndonville.

Les images montraient l'individu pendant qu'il jetait le petit canidé au pelage noir et blanc. Ce dernier avait atterri hors champ.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer



Lyndonville Police Department / Facebook

L'auteur des faits poursuivi, le chiot sera examiné par un vétérinaire

En raison de l'âge du prévenu, les autorités n'ont pas divulgué son identité. La police de Lyndonville indique qu'il a été interpellé et qu'il est poursuivi pour cruauté envers un animal, ainsi que pour plusieurs autres infractions.

Les enquêteurs de la police ont retrouvé le propriétaire du chiot et l'ont contacté pour avoir des nouvelles du jeune quadrupède. Ils ont ainsi appris qu'il avait survécu. Il est prévu qu'il soit examiné par un vétérinaire lors d'une consultation dont les frais seront couverts par les autorités.

La possibilité que cette affaire impliquant un jeune délinquant soit transférée devant un tribunal pour adultes n'est pas écartée. Une telle procédure est, en effet, permise par la loi du Vermont dans certaines situations.

L'info Woopets : quels sont les effets psychologiques possibles chez un chiot victime de violence ?

Un chiot victime de violence ou d’une situation extrêmement stressante peut développer des troubles comportementaux qui persistent bien après la guérison d’éventuelles blessures physiques. A cet âge, la construction émotionnelle est encore fragile, ce qui rend l’animal particulièrement vulnérable aux traumatismes.

On observe fréquemment une hypervigilance ; le chiot semble constamment sur le qui-vive, réagit de façon excessive aux bruits, aux mouvements ou aux interactions humaines, et a du mal à se détendre même dans un environnement sécurisé.

A lire aussi : Après avoir subi la chaleur écrasante et les moqueries, ce chien devenu méconnaissable renaît à 1 800 km de chez lui

La socialisation peut également être profondément perturbée. Certains chiots deviennent méfiants, voire craintifs, envers les humains ou les autres animaux. Ils peuvent chercher à s’isoler, éviter le contact ou refuser toute interaction, ce qui complique leur apprentissage des codes sociaux essentiels à leur équilibre futur.

D'autres troubles peuvent s’installer, comme des perturbations du sommeil, une perte d’appétit ou encore une anxiété de séparation marquée. Une prise en charge précoce, associant un environnement rassurant et, si besoin, un accompagnement vétérinaire ou comportemental, permet généralement d’améliorer significativement l’état émotionnel du chiot.