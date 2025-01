Un chien jeté dans une benne à ordures subit le froid et la peur pendant 11 heures avant sa découverte par un agent d'entretien

L’abandon d’un chien jeté dans une benne à ordures a suscité l’indignation générale, non seulement parmi les habitants de la résidence où il a été découvert, mais aussi à travers la Toile après la médiatisation de cette triste affaire via les réseaux sociaux notamment. La police a pu identifier un suspect, tandis que l’animal frigorifié et terrifié s’en remet auprès d’un vétérinaire.