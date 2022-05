Un chiot d'un mois jeté sur la route, blessé et terrifié se bat pour la vie !

Un chiot d’un mois seulement a été retrouvé par un passant sur le bord de la route. Son état de santé laissait peu de chance à une fin heureuse. Grâce au dévouement d’un refuge et d’un vétérinaire, le petit canidé se remet peu à peu de son début de vie chaotique.

Steve, un chiot Fox Terrier d’un mois, a été découvert le 28 avril 2022 vers 10h30 au bord de la route à Redworth Road, entre Shildon et Darlington au nord du Royaume-Uni. Le bon samaritain l’a enveloppé dans une couverture chaude avant de signaler l’incident à l’association de protection des animaux RSPCA.

À son arrivée au refuge, Steve était terrifié et en mauvaise santé. Il souffrait de malnutrition, d’hypothermie, il saignait de la queue et avait une blessure à la tête déjà cicatrisée. Un indice qui a démontré que le pauvre chiot avait été maltraité avant d’être abandonné ainsi. « On dirait qu'il a souffert de négligence dans sa courte vie et qu'il a été jeté comme un déchet - c'est vraiment consternant », dénonce Krissy Raine, inspectrice de la RSPCA.



RSPCA

Des soins pour lui sauver la vie

Krissy a emmené Steve de toute urgence chez le vétérinaire. Elle a déclaré au Mirror : « Il était au bord de la mort. Sa température corporelle était si basse qu'ils l'ont réchauffé lentement à l'aide de matelas chauffants ».

Steve était également déshydraté. L’équipe vétérinaire l’a donc placé sous perfusion puis a soigné les saignements qui provenaient de sa queue maladroitement écourtée.

Par ailleurs, le vétérinaire a découvert que Steve était atteint du parvovirus canin. Ce virus transmis par contact entre les animaux est très contagieux et peut causer la mort. Steve a donc été placé en isolement pour être soigné. Durant le week-end qui a suivi, le chiot s’est battu corps et âme pour la vie.



RSPCA

Aujourd’hui, Steve va mieux. Il est toujours sous surveillance chez le vétérinaire, mais devrait bientôt pouvoir être placé dans une famille d’accueil qui prendra soin de lui jusqu’à ce qu’il soit prêt pour l’adoption. « Je suis tellement heureuse de voir à quel point il va bien désormais. Il mange tout seul, c’est un excellent indicateur de bien-être », témoigne Krissy. Une enquête a été ouverte afin de découvrir qui est à l’origine de cet acte de cruauté.