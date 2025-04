Une chienne de 11 ans abandonnée parce qu’elle est devenue sourde et aveugle espère une nouvelle chance (vidéo)

Winnie, une petite chienne de 11 ans, a été confié aux membres du refuge Maryville/Alcoa Animal Rescue Center (MAARC), basé dans le Missouri (États-Unis), après avoir été abandonnée par sa famille. Laquelle ne souhaitait plus s’occuper d’elle, car elle était désormais sourde et aveugle. Si ses proches n’ont vu que son handicap, les bienfaiteurs de l’organisme, quant à eux, espèrent que les adoptants découvriront sa belle personnalité.

Ils craignent toutefois qu’elle finisse sa vie au refuge, parce qu'elle est loin d’avoir le profil plébiscité par les familles. En effet, celles-ci recherchent souvent des chiens bien plus jeunes et en bonne santé. De ce fait, les animaux âgés et handicapés restent plus longtemps sur place que leurs congénères.

Petfinder

Une adaptation difficile

Winnie, quant à elle, n’est ni jeune ni valide. Sa surdité et sa cécité peuvent représenter un frein pour les visiteurs, tout comme son âge avancé. Pourtant, la chienne ne demande qu’à être aimée. Elle est d’une gentillesse sans nom malgré ce qu’elle a enduré ces derniers temps. Elle a d’ailleurs été très perturbée par son changement d’environnement, mais ses bienfaiteurs sont là pour la rassurer.

Ils sont également présents pour sensibiliser le public dans l’espoir qu’elle se fasse adopter. Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Yahoo Life, ils implorent le public de l’aider : « Ne laissez pas Winnie passer ses dernières années au refuge. Aidez-la à trouver un foyer aimant », pouvait-on lire.

A lire aussi : Une chienne adoptée au refuge se met au service d'étudiants souffrant d'anxiété comme elle l'a fait avec sa maîtresse

Les internautes ont été particulièrement touchés par l’histoire de la chienne : « Je suis désolé, Winnie. Quelque chose d’incroyable t'attend. Je t'envoie de l'amour et de la force », commentait une personne, « Winnie mérite une seconde chance de vivre une vie heureuse, et vous avez le pouvoir de la lui offrir. Ouvrez votre cœur et laissez un compagnon aimant remplir vos journées de moments inoubliables », écrivait une autre personne.

Des utilisateurs de la plateforme ont également manifesté leur intérêt pour l’adopter. Espérons que cela finisse par se concrétiser.