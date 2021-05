Un chiot blessé à la tête avec un pistolet à billes et abandonné dans une cage a été adopté

Les bénévoles qui ont découvert un chiot abandonné sur le parking de leur refuge étaient scandalisés. Le malheureux petit chien était dans une cage renversée sur la neige et il n’avait aucun moyen de s’abriter du froid. Il était, en plus, blessé à la tête par un tir de pistolet à billes. Heureusement, le canidé a été sauvé et a même trouvé une famille.

La colère le disputait à la tristesse lorsque l’équipe du refuge du comté de Franklin, dans l’Etat de l’Ohio, a trouvé un chiot abandonné devant leur établissement la semaine dernière.

Le jeudi 18 février, la structure d’accueil partageait sa découverte sur sa page Facebook, postant une photo qui fend le cœur. L’image montre, en effet, un chiot enfermé dans une cage renversée, posée sur la neige et totalement exposé au froid et aux intempéries. Le jeune quadrupède ne pouvait même pas s’asseoir et la détresse se lisait dans son regard.

© Franklin County Dog Shelter & Adoption Center

Les bénévoles ne savaient pas depuis combien de temps il s’y trouvait, mais probablement pas longtemps d’après la publication : « nous avons beaucoup de gens qui entrent et sortent du refuge ». Ils ont donc pu s’en rendre compte suffisamment tôt pour le sauver.

Quand ils ont pris le chiot en charge, ils ont constaté que l’animal ne souffrait pas que du froid. Il avait également une blessure à la tête, très probablement occasionnée par un tir de pistolet à billes.

Le chiot a été adopté une semaine après son sauvetage

Heureusement, tout cela était fini pour le chiot, qui a été soigné, réchauffé, nourri et choyé par l’équipe du refuge du comté de Franklin.

© ABC6 / Capture d'écran

L’auteur du post Facebook a rappelé que lorsqu’on ne peut plus garder son animal de compagnie, la meilleure chose à faire est d’appeler le refuge, au lieu de l’abandonner de la sorte.

© ABC6 / Capture d'écran

Une semaine après ce sauvetage, le centre a annoncé une nouvelle beaucoup plus réjouissante au sujet du chiot ; il a été adopté, comme le rapporte ABC6. Le refuge n’a pas donné de précisions, mais ce qui compte, c’est que ce chien a désormais une famille qui l’aime.