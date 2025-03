Une femme sauve un chien coincé dans une clôture et découvre qu’il était recherché depuis des jours par son maître qui vit à 5 heures de route

Chester avait disparu alors qu’il accompagnait son propriétaire à l’hôtel, lors d’un déplacement professionnel. Dans sa fuite, le chien aurait été percuté par une voiture, ce qui n’était pas pour atténuer l’angoisse de son maître. Plusieurs jours se sont écoulés entre l’incident et les nouvelles réjouissantes apportées par une habitante.

Un chien perdu et que l’on croyait grièvement blessé a été retrouvé sain et sauf plusieurs jours plus tard, rapportait WLNS le mardi 25 mars.

Le canidé en question est un Goldendoodle répondant au nom de Chester. En fin de semaine dernière, il accompagnait son maître lors d’un déplacement professionnel. Le duo s’était arrêté à un hôtel dans le comté d’Eaton, dans le Michigan (Etats-Unis). C’est sur le parking de l’établissement que l’animal avait été effrayé par quelque chose et s’était enfui en courant, traînant sa laisse.



Eaton County Animal Control / Facebook

Son propriétaire désemparé l’avait cherché partout. Il avait contacté tous les refuges du secteur. Le chien restait néanmoins introuvable.

Il a contacté le service local de contrôle des animaux (Eaton County Animal Control) qui a aussitôt lancé les recherches. Une quête à laquelle de nombreuses personnes ont participé, notamment l’adjoint du shérif du comté.

D’après un témoignage, Chester aurait été heurté par une voiture dans sa fuite. L’information a aggravé l’inquiétude du propriétaire, qui a dû repartir sans lui.

Les recherches n’ont rien donné jusqu’à cet appel adressé par une habitante au service animalier d’Eaton. Cette dame venait de trouver un petit chien pris au piège dans sa clôture. Il s’agissait de Chester.

Apeuré, mais pas blessé

Des agents se sont rendus sur les lieux et ont pris le quadrupède en charge. Il était apeuré, légèrement amaigri et son pelage en mauvais état. Ils ont toutefois été soulagés de constater qu’il ne souffrait d’aucune blessure. Chester avait toujours sa laisse, mais aussi et surtout sa médaille d’identification.

C’est ce qui a permis à l’équipe de l’Eaton County Animal Control de contacter son maître, qui a pris la route dès qu’il a raccroché le téléphone. Il a ainsi effectué un trajet de 5 heures pour retrouver son ami à 4 pattes et le ramener à la maison.

Le service de contrôle animalier l’a annoncé hier sur sa page Facebook. « Nous sommes reconnaissants pour la fin heureuse que Chester et son papa ont connue, peut-on lire sur ce post. C'est effrayant de perdre son chien dans un endroit inconnu, où l'on ne sait ni qui ni où chercher. »