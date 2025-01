Un propriétaire canin a vécu "le meilleur Noël de sa vie" après le retour de son chien volé sous ses yeux 11 ans plus tôt

Quelques jours avant Noël, un propriétaire canin californien a eu droit à un cadeau totalement inattendu ; le retour de son chien enlevé 11 ans plus tôt alors qu’il était dans un bar. Des retrouvailles rendues possibles par la puce d’identification de l’animal et une dame bienveillante.

Tito Barocio et son chien Goyo étaient inséparables. Ce dernier lui avait été offert par sa femme alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot de 2 mois. Il l’emmenait partout, y compris au bar du coin. C’est justement là qu’ils s’étaient vus pour la dernière fois.



Ce triste jour, Tito Barocio ne l’oubliera jamais. Il y a « 11 ans et 2 mois », tient-il à préciser auprès de FOX 11, il s’était donc rendu au bar avec son ami à 4 pattes, qu’il avait laissé dans le patio de l’établissement. « J'ai remarqué ces 2 filles qui buvaient et jouaient avec lui, et le moment d’après, elles avaient sauté par-dessus la petite clôture du patio et étaient parties avec lui », raconte-t-il.

Il avait bien tenté de les rattraper, mais elles étaient déjà trop loin. « J’ai pleuré, pleuré et pleuré, se souvient-il. J'ai cherché dans tout le centre-ville et je me demandais : pourquoi ? Pourquoi ? Qui ferait ça ? »

Son compagnon à fourrure lui manquait terriblement. Goyo avait laissé un énorme vide dans sa vie, notamment sur son lieu de travail où il l’emmenait souvent.

Il est resté sans nouvelles de son chien jusqu’à ce coup de fil surprise du dimanche 22 décembre 2024. Son interlocuteur, l’agent du service animalier Adrian Lopez, lui annonçait qu’il venait de récupérer Goyo et qu’il avait obtenu ses coordonnées grâce à la puce d’identification du quadrupède.

« Je n'aurais jamais pensé voir ce jour »

Le canidé errait depuis quelque temps dans les rues de Norwalk en Californie, et une dame l’avait recueilli avant de prévenir ledit service.

Les retrouvailles entre Tito Barocio et Goyo ont eu lieu peu après au refuge SEAACA Animal Care Center, situé à Downey, à une poignée de kilomètres de Norwalk. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », a confié l’homme alors qu’on lui amenait son chien.

Goyo, qui a 14 ans, boite et ne reconnaît pas son maître, ce qui est normal après tant d’années de séparation. Quoi qu’il en soit, Tito Barocio est heureux de le revoir et de pouvoir le ramener à la maison. « C’est le meilleur Noël de ma vie », dit-il.

Il est reconnaissant envers l’agent Lopez, ainsi qu’à la personne ayant secouru Goyo. Il aimerait la retrouver pour la remercier de vive voix.