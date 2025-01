Une chienne en fugue depuis 6 mois est sauvée grâce à un enclos posé à la hâte sur une propriété privée

Trixie, femelle Bouvier Bernois, ne s’est pas encore tout à fait remise de son ancienne vie passée chez un éleveur de la communauté Amish dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Son bien-être importait peu aux yeux de son propriétaire d’alors, qui ne la gardait que pour les chiots qu’elle engendrait.

Quand la chienne avait enfin pu quitter cet endroit, elle avait été adoptée par Lisa Moore, qui habite Broad Brook dans le Connecticut. Elle avait ainsi pu découvrir l’amour d’une famille et les plaisirs simples de la vie de chien, comme les jouets et les friandises.

Pourtant, un mois après son adoption, Trixie s’est échappée alors qu’elle se trouvait dans la voiture de sa maîtresse. Elle a réussi à se défaire de sa laisse pour sauter du véhicule et disparaître.



Les Moore l’avaient cherchée partout et placardé des affichettes. La chienne avait été vue à plusieurs reprises dans le quartier, mais elle ne laissait personne l’approcher.

Sa propriétaire a demandé l’aide de l’organisation locale CT Dog Gone Recovery Volunteers, qui s’est tout de suite mise au travail. Ses membres ont installé des cages pièges et d’autres dispositifs de capture, mais ils ont fait chou blanc.

6 mois plus tard et alors que les Moore commençaient à perdre espoir, ils ont appris que Trixie venait de s’introduire dans une ferme locale, celle de Jean et Doug Titus. Comme il s’agit d’une propriété privée, l’équipe de CT Dog Gone Recovery Volunteers avait besoin de l’accord du couple pour y intervenir. Ce dernier le leur a gentiment donné.

« Nous avions tous les larmes aux yeux »

La chienne n’allait assurément pas laisser enfermer dans une cage piège. Les intervenants ont alors décidé de poser une clôture de 6 x 6 mètres. Les jours suivants, de la nourriture a été placée dans cet enclos en espérant que Trixie y entre. C’est ce qui s’est finalement passé.



La femelle Bouvier Bernois a été capturée en toute sécurité. Lisa Moore a pu la ramener à la maison à temps pour Noël.

« Nous avons tous été témoins de l'événement, nous y avons tous participé, nous avions tous les larmes aux yeux, nous ressentions tous une telle joie », a déclaré Carol Ferrucci, de CT Dog Gone Recovery Volunteers, à WFSB.

