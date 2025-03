La joie incommensurable et communicative d'un Yorkshire ayant retrouvé sa balle préférée dont il était privé depuis des mois (vidéo)

Il n’est peut-être pas aussi impressionnant que son nom laisserait à penser, mais Godzilla le Yorkie a une énergie et un enthousiasme gigantesques. Il les exprime notamment lorsqu’il joue avec sa balle préférée, à laquelle il tient d’ailleurs plus que tout. Alors, quand il a enfin pu la récupérer après en avoir été privé pendant des mois, il a laissé éclater sa joie sous les regards amusés et émus de ses propriétaires.