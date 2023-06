La famille d'un chien voulait croire au miracle 11 jours après l'accident de la route l'ayant amené à fuguer

Un terrible accident a coûté la vie à un jeune homme et provoqué la fugue d’un chien. La famille de ce dernier l’a cherché pendant des jours, sans résultat. L’intervention d’un spécialiste des animaux de compagnie perdus a changé la donne.

Ace est de retour auprès des siens, 11 jours après que ce chien s’est échappé à la suite d’un accident de la route, rapportait le NZ Herald.

Le vendredi 2 juin, Hailey Palmer, son compagnon Shaydan, leur bébé Isla – 7 mois – et leur chien Ace passaient près de Hanmer Springs, en Nouvelle-Zélande, à bord de leur pick-up.



Le trajet a viré au drame, puisque leur véhicule est entré en collision frontale avec une autre voiture, conduite par un jeune homme d’une vingtaine d’années. La force du choc a fait retourner le véhicule de la famille, qui a atterri sur la rambarde.



Des témoins ont accouru pour porter secours aux victimes. Hailey Palmer, sa fille et son conjoint ont miraculeusement survécu. L’autre automobiliste impliqué dans l’accident n’a pas eu cette chance ; il est décédé sur le coup.

Pendant qu’on essayait de les aider, le Border Collie de 3 ans, pris de panique, s’est enfui en courant. Hailey Palmer et les siens ont été emmenés à l’hôpital, où les examens ont confirmé qu’aucun d’eux n’était blessé.

La maman était persuadée qu’Ace n’était plus de ce monde. Elle pensait qu’après avoir couru sous l’effet de l’adrénaline, il s’était caché quelque part dans la brousse pour rendre l’âme. Malgré tout, le couple est revenu sur les lieux de la tragédie dès le lendemain pour se lancer à la recherche du canidé. Ils ont déposé de la nourriture et des vêtements portant leur odeur dans l’espoir de l’attirer. Ils ont également lancé des appels à l’aide sur les réseaux sociaux et demandé aux habitants du secteur d’ouvrir l’œil.

Un bénévole local, Don Schwass, a eu vent de cette histoire. Depuis quelques années, il s’était spécialisé dans la recherche d’animaux disparus. Il s’est tout de suite mis au travail en concentrant sa quête dans la zone vers laquelle Ace s’était dirigé lors de sa fuite.

« Il est presque revenu d'entre les morts »

La traque s’est poursuivie des jours durant, puis Don Schwass a enfin réussi son pari. Il a appelé Hailey Palmer pour lui annoncer la nouvelle. « Je l’ai », lui a-t-il dit au téléphone, laissant son interlocutrice sans voix et incrédule. « Oui, je l’ai, a-t-il insisté. Il est dans ma camionnette ».

Lors des retrouvailles, elle avait les larmes aux yeux. Le Border Collie, lui, « pleurait de joie en [lui] faisant plein de câlins ».

« Il est presque revenu d'entre les morts, dit-elle. C’est incroyable qu'il ait survécu à ce genre d'accident avec quelques ecchymoses ».