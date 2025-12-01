De retour après une mission militaire de 3 mois, cet homme est accueilli en grande pompe par son adorable Golden Retriever (vidéo)

Tous les chiens sont incroyablement fidèles envers leurs humains mais le Golden Retriever est une race particulièrement enjouée et pot de colle. C’est le cas de Colonel, un toutou qui n’hésite pas à faire une grande fête à son maître lorsque celui-ci rentre de mission après de longs mois d’absence.

Alyssa Joy Greene vit aux États-Unis avec son mari Jon, ses triplets et son Golden Retriever qui répond au prénom original de Colonel. Malgré que toute la famille mène une vie heureuse et comblée, les missions militaires récurrentes de Jon, qui fait partie de l’armée de l’air américaine, sont une ombre au tableau. À chacun de ses départs, Alyssa souffre, de même que Colonel qui est très attaché à son papa humain. Mais en octobre 2024, une vidéo postée sur Instagram et débordante de bonheur a ému toute la Toile. On y voit Colonel retrouver son maître après 3 mois d’absence et le moins que l’on puisse dire, c’est que les retrouvailles sont extrêmement touchantes !

“Réunis et comblés”

En voyant son papa au loin, Colonel se met à courir à toute vitesse vers lui. Autour de son cou, un bandana bleu sur lequel est écrit “bienvenue à la maison” a été attaché pour accueillir Jon comme il se doit. Une fois au contact de son humain, le toutou perd toute contenance et se met à remuer joyeusement de l’arrière-train tout en faisant des tours sur lui-même, en se secouant et en pleurant de bonheur. “Mes retrouvailles préférées… Nous sommes à nouveau réunis et comblés ici. Les chiens ont vraiment l'amour le plus pur”, peut-on lire en légende de la courte séquence qui est devenue virale et a par la suite été relayée par Parade Pets .

A lire aussi : Jugé trop agressif pour être adopté, ce petit croisé trouve le bonheur auprès d’une jeune femme qui lui donne sa chance et en fait un vrai champion

© @alyssajoygreene / Instagram

Une communauté sous le charme

À ce jour, la publication comptabilise plus de 38 000 likes ! Dans la section des commentaires, les internautes ont été très nombreux à exprimer leur émotions. “Je ne suis pas du genre à pleurer, mais ses petits grognements et ses cris m’ont fait couler les larmes”, a écrit une abonnée tandis qu’une autre affirme que “les chiens sont les meilleurs”.

En attendant la prochaine mission de Jon, Colonel et toute sa famille ont pu profiter pleinement de sa présence. De quoi remonter le moral de tout le monde pour de longs mois à venir !