Un chiot aveugle de naissance est finalement adopté dans le Vaucluse pour évoluer avec un chien guide

C’est au sein de l’association Le Petit Refuge, située à Sarrians dans le sud de la France, que Bahia, un chiot Malinois croisé Berger Australien attendait depuis sa naissance de trouver un foyer aimant. Aveugle, elle avait besoin d’une maison où l'attendrait un congénère canin pour être son guide au quotidien. C’est désormais chose faite, puisqu’elle a été adoptée récemment.

Bahia avait été abandonnée et confiée dès sa naissance à l’association de protection animale Le Petit Refuge , localisée à Sarrians (commune située près de Pernes-les-Fontaines dans le 84). Née le 15 novembre 2025, d’une portée non désirée, elle est aveugle de naissance, mais ce handicap ne l’empêche en rien d’être joueuse et vive comme n’importe quel chiot de son âge. L’association précisait toutefois qu’elle présentait un nystagmus (mouvement involontaire des yeux) et qu’il était possible que, dans un futur plus ou moins proche, « elle ait l'œil qui ferme ou les vaisseaux sanguins qui éclatent », ce qui nécessiterait l’intervention d’un vétérinaire.

Du Petit Refuge / Facebook

Des besoins spécifiques

Issue d’un croisement entre un Malinois et un Berger Australien, la petite chienne attendait patiemment de trouver un foyer pour la vie. Pourtant, après plus de 3 mois passés au refuge, et malgré les nombreuses personnes intéressées, elle ne trouvait pas son foyer idéal, comme l’indiquait le média France Bleue . Sans doute parce que Bahia, en raison de son handicap, avait quelques besoins particuliers. Notamment, il lui fallait la présence d’un autre chien dans la maison pour l’accompagner jour après jour, et il fallait que les 2 toutous s’entendent.

Du Petit Refuge / Facebook

Privée d’un sens depuis sa naissance, elle a développé ses autres sens, si bien qu’elle est aussi active, espiègle, curieuse et bien dans ses pattes qu’un autre chiot.

En famille d’accueil à Pernes-les-Fontaines, elle a fait ses premiers pas dans la vie avant d’être enfin adoptée. En effet, sur la publication Facebook du refuge la concernant, et à laquelle de nombreuses personnes avaient répondu, une mise à jour récente stipule désormais : « ADOPTÉE »

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