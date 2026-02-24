Ignorée pendant des mois à cause de la perte d’un œil, cette chienne surmonte tous les obstacles pour connaître enfin le bonheur (vidéo)

Dans les refuges, la première impression peut sceller un destin. Et pour les chiens aux particularités visibles, cette réalité est souvent injuste. Après la perte de son œil, Misty Skye en a longtemps été victime, avant de voir enfin la chance lui sourire.

Selon une étude de 2014 publiée dans la revue Applied Animal Behaviour Science , les chiens dans les refuges ont très peu de temps pour se faire remarquer par un adoptant : en moyenne, les visiteurs passent seulement 8 minutes avec un seul pensionnaire. Dès lors, les boules de poils présentant des différences visibles sont souvent laissées de côté. Misty Skye, une adorable chienne ayant perdu un œil, en a fait la triste expérience.

Le parcours difficile de Misty Skye

Misty Skye a trouvé refuge au Best Friends Pet Adoption Center de New York (États-Unis), après avoir été recueillie comme chienne errante par les Animal Care Centers of NYC (ACC) dans le Queens. On ne sait pas comment elle s’est retrouvée dans la rue et ce qui a provoqué sa blessure à l’œil, mais malgré cette épreuve, Misty est toujours restée sociable et affectueuse.

© Best Friends Animal Society

« La personne qui l'a trouvée a dit qu'elle était incroyablement sociable et qu'elle aimait clairement être entourée de gens, même avec son œil blessé », a déclaré Marlan Roberts, directrice générale du centre d’adoption, à Newsweek. « C'est le genre de chien qui a immédiatement envie de dire bonjour ! »

La gravité de sa blessure a conduit à une décision difficile : son œil a dû être retiré. Pourtant, là encore, Misty a fait preuve d’une remarquable résilience. « Elle s'est magnifiquement adaptée », assure Marlan Roberts. « Elle marche en laisse avec assurance, explore de nouveaux espaces avec curiosité et se sent de plus en plus à l'aise chaque jour. »

© Best Friends Animal Society

Hélas, pendant très longtemps, la perte de son œil a eu une autre conséquence, tout aussi douloureuse : Misty a été systématiquement ignorée par les adoptants potentiels.

Une nouvelle vie à l’horizon

Malgré ce rejet, Misty Skye n’a jamais perdu sa joie de vivre. « Elle est chaleureuse, joueuse et pleine de personnalité. Surtout, c'est une vraie câlineuse qui ne demande qu'à être près de ses humains », a déclaré Marlan Roberts.

Après l’avoir observée, celle-ci savait exactement quel type de foyer conviendrait à Misty : une maison qui la garde active et impliquée, où elle pourrait profiter de promenades et de petites aventures, tout en restant proche de ses humains.

Adorable, espiègle et sociable avec les autres chiens, la boule de poils avait tout pour séduire, mais il a fallu plusieurs mois avant que ce foyer idéal ne se présente. Finalement, après une longue attente, Misty Skye a trouvé sa famille pour la vie, où elle continue aujourd’hui de s’épanouir pleinement.

© Best Friends Animal Society

Après un parcours aussi difficile, on ne peut que se réjouir de cette conclusion heureuse pour cette gentille chienne !