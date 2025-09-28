Un chiot abandonné passe de la maigreur à une vie remplie d'amour grâce à sa famille d'accueil et à son grand frère canin (vidéo)
Accueillir un animal en détresse n’est jamais anodin. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup d’amour. Cette belle générosité est récompensée au centuple. C’est ce que vivent les propriétaires d’un chien très suivi sur TikTok, qui ont récemment ouvert leur foyer et leur cœur à une petite chienne au passé douloureux.
Le compte TikTok “@henrytheminiretriever” est consacré à Henry, un adorable chien dont les aventures sont suivies par près de 36 000 followers. S’il ressemble à un Retriever de la Nouvelle-Ecosse, il est en fait un croisé Golden Retriever / Cavalier King Charles Spaniel.
Depuis peu, Henry partage la vedette de ce compte avec une congénère qui revient de très loin. Ses propriétaires ont, en effet, gentiment accepté de prendre en charge une jeune chienne provenant d’un refuge en tant que famille d’accueil.
Elle répond au nom de Lainey et a connu des débuts difficiles dans la vie, avant de se retrouver dans ce foyer aimant et chaleureux.
@henrytheminiretriever / TikTok
Lainey était extrêmement maigre et réservée à son arrivée. Les maîtres de Henry ont tout fait pour la mettre à l’aise, lui faire comprendre qu’elle était désormais en sécurité et l’aider à remonter la pente sur tous les plans, qu’il s’agisse de la santé ou du volet psychologique et émotionnel.
Petit à petit, son état s’est amélioré grâce aux soins prodigués par ses bienfaiteurs et à leur amour. La présence réconfortante de Henry y est également pour beaucoup.
@henrytheminiretriever / TikTok
En 10 jours, la jeune chienne a réalisé d’énormes progrès. C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, relayée par Parade Pets :
@henrytheminiretriever
Lainey has been with us for 10 days and her transformation has been so beautiful already!! Such a sweet girl with lots of love to give. Toilet training and Seperation anxiety are still a bit of a struggle but more progress to come ???????????? @MaggiesRescue #fosterdog #rescuedog #dogfoster #dogrescue #dog? Shake It Out - Florence + The Machine
Sur la bonne voie
Elle est de plus en plus confiante, remue la queue, est heureuse de jouer avec les membres de sa famille temporaire, mange à sa faim, surmonte ses craintes et poursuit son apprentissage, notamment de la propreté et la gestion de son anxiété de séparation.
Henry se comporte à son égard en grand frère bienveillant. Il est constamment à ses côtés et elle se blottit contre lui pour faire la sieste chaque fois qu’elle en a l’occasion.
A lire aussi : Un couple bienveillant passe des heures dans un champ à convaincre une chienne de se laisser secourir et l'aide à prendre un nouveau départ (vidéo)
@henrytheminiretriever / TikTok
Lainey est résolument sur la bonne voie et pourra bientôt commencer sa nouvelle vie au sein de sa future famille adoptive.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire