Un chiot abandonné passe de la maigreur à une vie remplie d'amour grâce à sa famille d'accueil et à son grand frère canin (vidéo)

Accueillir un animal en détresse n’est jamais anodin. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup d’amour. Cette belle générosité est récompensée au centuple. C’est ce que vivent les propriétaires d’un chien très suivi sur TikTok, qui ont récemment ouvert leur foyer et leur cœur à une petite chienne au passé douloureux.

Le compte TikTok “@henrytheminiretriever” est consacré à Henry, un adorable chien dont les aventures sont suivies par près de 36 000 followers. S’il ressemble à un Retriever de la Nouvelle-Ecosse, il est en fait un croisé Golden Retriever / Cavalier King Charles Spaniel.

Depuis peu, Henry partage la vedette de ce compte avec une congénère qui revient de très loin. Ses propriétaires ont, en effet, gentiment accepté de prendre en charge une jeune chienne provenant d’un refuge en tant que famille d’accueil.

Elle répond au nom de Lainey et a connu des débuts difficiles dans la vie, avant de se retrouver dans ce foyer aimant et chaleureux.



Lainey était extrêmement maigre et réservée à son arrivée. Les maîtres de Henry ont tout fait pour la mettre à l’aise, lui faire comprendre qu’elle était désormais en sécurité et l’aider à remonter la pente sur tous les plans, qu’il s’agisse de la santé ou du volet psychologique et émotionnel.

Petit à petit, son état s’est amélioré grâce aux soins prodigués par ses bienfaiteurs et à leur amour. La présence réconfortante de Henry y est également pour beaucoup.



En 10 jours, la jeune chienne a réalisé d’énormes progrès. C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, relayée par Parade Pets :

Sur la bonne voie

Elle est de plus en plus confiante, remue la queue, est heureuse de jouer avec les membres de sa famille temporaire, mange à sa faim, surmonte ses craintes et poursuit son apprentissage, notamment de la propreté et la gestion de son anxiété de séparation.

Henry se comporte à son égard en grand frère bienveillant. Il est constamment à ses côtés et elle se blottit contre lui pour faire la sieste chaque fois qu’elle en a l’occasion.

Lainey est résolument sur la bonne voie et pourra bientôt commencer sa nouvelle vie au sein de sa future famille adoptive.