Filmée lors de son départ du refuge, une chienne est adoptée après avoir été rendue pour incompatibilité (vidéo)

Tatiana est une chienne adorable, qui a poussé les portes du refuge animalier Orphans of the Storm (OOTS) après avoir été sauvée de l’errance. Dès son arrivée, le personnel de l’établissement est tombé sous son charme, en raison de sa gentillesse et de sa joie de vivre contagieuse. Lorsque la pensionnaire à fourrure a trouvé sa famille pour toujours, elle a laissé son bonheur immense s’exprimer le jour de son adoption.

« Dès son arrivée, elle a fait forte impression, déclare un membre de l’équipe d’OOTS, un refuge situé à Riverwoods aux États-Unis, elle a vraiment le don d'illuminer une pièce. » Tatiana, une chienne errante, a débarqué tel un rayon de soleil. Comme le rapporte The Dodo, l’ex-va-nu-pattes a conquis le cœur de tous les collaborateurs d’OOTS, qui souhaitaient lui trouver rapidement une famille aimante.

© Orphans of the Storm

« Tatiana dégage une chaleur magnétique rare, précise l’association, c’est le genre de chien qui ne se contente pas de rencontrer les gens, elle crée un lien avec eux. »

Malheureusement, une première adoption s’est soldée par un échec. Un an après avoir été accueillie par ses nouveaux adoptants, Tatiana a été rendue au refuge, car elle ne s’entendait pas avec les petits chiens…

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Une chienne qui aime tout le monde

Le personnel, qui avait le cœur brisé de la voir de retour dans son chenil, était déterminé à lui offrir le destin qu’elle méritait. Ses protecteurs l’ont emmenée à divers événements d’adoption et l’ont même fait rencontrer des lycéens.

« Elle profitait pleinement de l'attention de plus de 50 élèves, parfaitement à l'aise et rayonnante, soulignent ses bienfaiteurs, elle est restée constamment sociable, affectueuse et joyeuse avec chaque personne qu'elle a rencontrée. »

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« C’est le genre de chienne dont on se souvient »

Enfin, le grand jour est arrivé. Leur plus grand souhait s’est exaucé : la belle Tatiana a vite trouvé chaussure à sa patte ! Un couple est tombé sous son charme, et l’a adoptée. Lorsqu’un membre du personnel a conduit la chienne à l’accueil, où tout le monde s’était réuni pour lui dire au revoir une dernière fois, elle a explosé de joie.

« C’était un grand moment pour nous tous, indique OOTS, même si c’était émouvant pour nous, Tatiana était tout simplement ravie de voir tout le monde ! » Après avoir fait ses adieux, Tatiana s’est jetée dans les bras de ses adoptants en affichant un large sourire.

Désormais baptisée Ti Amo, la chienne s’épanouit dans sa nouvelle maison et est comblée de bonheur.

Bien que ses amis du refuge aient aidé d’autres toutous depuis son départ, ils continuent de penser à elle avec émotion. « Tatiana n'est pas seulement une bonne chienne, conclut OOTS, c’est le genre de chienne dont on se souvient. »

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Les conseils de notre rédaction : quelles sont les questions à se poser avant d’adopter un chien ?

Pour une adoption réussie, il est essentiel de bien préparer votre projet et de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer :

Êtes-vous prêt à vous engager sur le long terme ?

Avez-vous suffisamment de temps à lui consacrer chaque jour ?

Avez-vous le budget nécessaire pour prendre soin de lui durant les prochaines années ?

Vous sentez-vous prêt à changer vos habitudes de vie ?

Êtes-vous patient ?

Le chien que vous souhaitez adopter s’entend-il avec ses congénères ou les autres animaux ?

Avez-vous une solution de garde en cas d’absence prolongée ?

Souffrez-vous d’allergie ?

N'hésitez pas à vous renseigner attentivement sur l'animal auprès du personnel du refuge, qui est là pour vous guider, et à programmer plusieurs rencontres avec le chien.