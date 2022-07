Un chiot abandonné à 6 semaines dans une boîte en carton cherche désormais des maîtres aimants

Tilly a été trouvée avec ses frères et sœurs par un bon samaritain alors qu’ils avaient été lâchement abandonnés dans une boîte en carton. Les petits canidés n’étaient âgés que de 6 semaines et avaient désespérément besoin d’aide.

« Ils n’étaient pas sevrés et on les avait laissés mourir sans leur mère. Ils ont été mis en sécurité dans le refuge du village de Nisipari et prospèrent depuis », a confirmé un porte-parole au Mirror.

Socialisation et adoption

Les bébés ont été choyés par les bénévoles. Ils ont été nourris dans un premier temps au biberon puis ont commencé rapidement leur diversification alimentaire. Par ailleurs, les membres de l’association veillaient à ce que des chiens adultes leur enseignent les règles canines. En effet, la mère joue habituellement un rôle très important à ce niveau-là durant la période de croissance.

Tous les frères et sœurs de Tilly ont été adoptés et donc rapatriés au Royaume-Uni dans leur foyer pour la vie. Mais la petite dernière, âgée aujourd’hui de 5 mois, est toujours dans l’attente de ses futurs propriétaires. « Elle se demande pourquoi personne ne veut la ramener à la maison comme ça a été le cas pour ses compères », a déploré Hilary Anderson, la fondatrice de l’association.



Barking Mad Dog Rescue

« Tilly est une petite fille douce et amicale qui s'entend bien avec les autres canidés du refuge. Elle aura néanmoins besoin d'un foyer avec un chien adulte bienveillant et confiant pour apprendre et avoir de nombreuses occasions de jouer ainsi que de se socialiser », a expliqué Hilary.

Les bénévoles espèrent de tout cœur que son joli minois fera fondre prochainement le cœur de personnes affectueuses et attentionnées afin qu’elle oublie son passé difficile et profite pleinement de la vie.