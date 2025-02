Ils pensaient ne plus jamais revoir leur chienne âgée qui avait disparu jusqu’à ce qu’une experte leur vienne en aide

Bug a disparu du jour au lendemain après s’être échappée de sa maison, laissant sa famille dans un grand désarroi. La chienne de 10 ans s'était comme volatilisée et les efforts fournis par ses proches n'ont pas permis de la retrouver. Toutefois, ceux-ci n'avaient pas l'expérience pour mener à bien de telles recherches, mais l'affaire a pris un autre tournant quand une personne qualifiée a décidé de les aider.

Pendant plus d'un mois, 6 semaines exactement, Bug n'a plus donné signe de vie. La chienne de 10 ans s'est enfuie de sa nouvelle maison à Boutilier's Point, en Nouvelle-Écosse, où elle ne vivait que depuis 2 semaines. Ses propriétaires, dont Sherry Ostrov, n’ont cessé de la rechercher par la suite et ont reçu le soutien inespéré de Nicole Pearson-Bearing.

Cette dernière est technicienne en récupération d’animaux perdus, comme l’a précisé CTV News. Elle sait quels moyens déployer pour pister et retrouver un animal qui s’est égaré. Son intervention dans la recherche de Bug a été cruciale, puisqu'elle a permis de mettre sa famille sur la bonne piste.

Des recherches vaines

Avant son arrivée, Sherry et ses proches se trouvaient dans un flou total. Ils savaient que leur chienne ne pourrait pas retrouver le chemin de la maison seule, car il s'agissait d'un nouveau logement dans un quartier qu'elle ne connaissait pas : « Une fois qu'elle est sortie et qu'elle a commencé à courir partout, elle n'a pas pu faire demi-tour et rentrer chez elle parce qu'elle ne savait pas vraiment où se trouvait sa maison », affirmait sa maîtresse.

Cette dernière est restée dans la rue pendant des heures pour tenter de localiser le quadrupède. Elle emmenait toujours avec elle de la nourriture, des jouets, ou quelconques objets pouvant attirer l'animal jusqu'à elle. Malheureusement, l'espoir s’amincissait au fil des jours. Si Sherry était persuadée de la revoir, parfois, il arrivait qu’elle perde son optimiste à cause du chagrin : « J'étais sûr que nous allions la récupérer et que tout irait bien, puis je traversais des périodes où je me disais qu’elle était décédée », confiait-elle.

Un regard extérieur

Plus d'un mois après sa fugue, Bug n'était toujours pas rentrée à la maison, mais les recherches n'ont jamais cessé. Nicole s'est jointe à celles-ci en apprenant l'histoire de la chienne et a commencé à mettre en place diverses stratégies pour la retrouver. Elle a apporté son regard d'expert et a appliqué des méthodes conduisant à localiser la boule de poils.

Un piège non agressif a été installé au bon endroit pour capturer le canidé et s’est avéré efficace le 15 janvier dernier. Bug se trouvait dans l’enclos, au plus grand soulagement de ses propriétaires. Elle était relativement en bonne santé compte tenu de son âge avancé : « C’est assez incroyable qu'elle ait réussi à s'en sortir comme ça », assurait Sherry. Laquelle a pu retrouver sa chienne bien aimée et la serrer dans ses bras.

