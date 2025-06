Il pensait ne jamais le revoir, puis son chien disparu réapparaît seul après 41 jours d’errance

Perdre son chien est une épreuve absolument terrible, surtout lorsque l’on fait tout pour le retrouver pendant de longues semaines… en vain. C’est ce qui est arrivé à Yoon Jeong-sang, un jeune sud-coréen qui a vu son chien Hong-Min disparaître sous ses yeux et qu’il a cherché pendant plus d’un mois.

Hong-Min est un magnifique mâle Chien Jindo Coréen qui vit avec son humain Yoon Jeong-sang et 9 autres congénères de même race. Cette grande famille habite Daejeon, une ville située à 140 kilomètres de Séoul, capitale du pays. Mais un beau jour, le quotidien calme de cette meute a été tragiquement perturbé… Alors qu’il participait à un événement canin avec Hong-Min, à 20 kilomètres de son domicile, l’homme a vu son chien être saisi d’un énorme coup de panique en entendant les haut-parleurs et les nombreux aboiements de ses congénères. Tout est allé très vite. En quelques secondes à peine, le toutou s’est enfui pour ne plus jamais réapparaître…

© Capture d'écran YouTube

Un coup du destin

Comme l’explique le média The Straits Times, Yoon Jeong-sang a remué ciel et terre pour tenter de retrouver son meilleur ami. Pendant de longues semaines d’angoisse, il a multiplié les avis de recherche, les annonces sur les réseaux sociaux et les appels auprès des refuges locaux, sans succès. Désespéré, l’homme a fini par se résigner jusqu’au vendredi 3 mai 2024 où le destin a décidé de lui donner un coup de main inattendu… Alors qu’il était chez lui, en train de vaquer à ses occupations, Yoon Jeong-sang a entendu des aboiements insistants. Intrigué, il est alors sorti et a aperçu la silhouette familière d’un chien devant chez lui. “Hong-min, c'est toi ?”, a-t-il lancé, pris d’un espoir soudain…

© Capture d'écran YouTube

Tout est bien qui finit bien

En s’approchant du canidé, l’homme a alors réalisé qu’il s’agissait bien de Hong-Min, disparu 41 jours plus tôt ! Immédiatement, Yoon Jeong-sang l’a serré dans ses bras et l’a emmené chez le vétérinaire. Après un examen soigneux, il s’est avéré que la boule de poils n’avait perdu que peu de poids. Seules les tiques accrochées à sa peau témoignaient de sa longue période d’errance.

Yoon Jeong-sang affirme que son chien s’est beaucoup reposé après son retour mais qu’il est désormais parfaitement remis sur pattes !