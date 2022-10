Un Chihuahua de 5 semaines jeté dans une poubelle en plein centre-ville en raison de ses problèmes de santé

Un chiot Chihuahua âgé de 5 semaines a échappé de peu à la mort fin septembre 2022. Son propriétaire l’avait enfermé dans un sac noir tel un détritus avant de le balancer dans une poubelle du centre-ville de Londres en Angleterre.

Par bonheur, il a été découvert par de bons samaritains qui se sont empressés de le conduire à la clinique vétérinaire.

Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une femelle qui ne pesait que 700 grammes. Elle souffrait donc de malnutrition sévère.

Par ailleurs, le docteur animalier a constaté qu’il lui manquait le bout de la queue et beaucoup de poils, qu’elle avait des plaies sur l’ensemble de son corps frêle et qu’elle endurait un ulcère à l’œil.

De même, elle était infestée de parasites internes et externes. La pauvre petite, nommée Minnie, devait souffrir le martyre.

Des soins en urgence

Minnie est restée un temps en soins intensifs au sein de la clinique. Son ulcère avait commencé à perforer son œil. La priorité des vétérinaires a donc été de le traiter.

En parallèle, ils ont soigné ses blessures et l’ont débarrassée des vers ainsi que des puces qui l’empêchaient de se développer.

Minnie a ensuite intégré le refuge Dizzy Chihuahua Rescue. L’organisation est spécialisée dans l’accueil des chiens de type Chihuahua qui ont des besoins particuliers.

« Je pense que c'est probablement un cas d'éleveurs de rues, ils ont fait naître les bébés uniquement pour gagner de l'argent. Puisqu'elle est en si mauvais état de santé, elle vient d'être larguée », a déploré Suzanne Callan de Dizzy Chihuahua Rescue.

La jeune femme prend depuis soin de Minnie qui a déjà parcouru un chemin incroyable. Elle se bat comme une championne pour la vie et émeut les bénévoles par sa résilience.

« Elle est le petit être le plus mignon et le plus gentil qui soit », a confié Suzanne sous le charme avant d’ajouter que Minnie devra encore se rendre de nombreuses fois chez le vétérinaire et prendre de nombreux traitements pour se rétablir entièrement.

En attendant d’être prête pour l’adoption, la jeune demoiselle profite de l’affection de sa bienfaitrice aux petits soins.