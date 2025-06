Une petsitter bouleversée par la combattivité d’une petit chien de 15 ans sourd et aveugle ayant surmonté 2 cancers (vidéo)

Julie Nashawaty, aussi connue en tant que « Auntie Julie », a choisi son métier par amour pour les animaux. Elle exerce en tant que petsitter depuis 10 ans et s’est forcément attachée à plusieurs de ses petits clients. Dernièrement, elle a été bouleversée par un petit chien du nom de Tusker, une vraie force de la nature qui du haut de ses 15 ans impressionne tout le monde par sa détermination.

Depuis 2024, Julie se rend quasiment quotidiennement dans l’appartement de Tusker pour le promener. Le petit bonhomme habite au 5ème étage d’un immeuble de Boston (États-Unis) et rencontre de nombreuses difficultés car il est notamment aveugle et sourd. Une fois qu’il se rend dans la rue, Tusker est un autre petit chien, encore plein de vitalité.

Des moments « incroyablement difficiles »

Travailler avec des animaux séniors est ce qu’il y a de plus difficile pour l’Américaine qui a d’abord exercé à temps partiel avant de se mettre à son compte à plein temps en 2020. Très attachée aux boules de poils qu’elle côtoie tous les jours, cela peut être émotionnellement compliqué de les voir vieillir et être de moins en moins autonomes.

Tusker a été le coup de cœur de Julie, qui poste régulièrement des vidéos du petit chien sur son compte Instagram « @southendpetsitting ».

« Toujours en train de marcher »

Julie a bien cru, à plusieurs reprises, qu’elle allait devoir faire ses adieux à Tusker, dont le pronostic vital a été annoncé comme engagé à 2 reprises. Le petit chien s’est relevé ces 2 fois-là où il a été traité pour des cancers. À côté de cela, ses propriétaires ont perçu une dégradation globale de ses sens : Tusker a perdu la vue et une grande partie de son audition. Malgré cela, le canidé est toujours resté motivé.

« Un garçon doux et courageux »

« Quand nous sommes dehors, il marchera pendant au moins 20 minutes », confiait Julie à Newsweek. En effet, même s’il est limité dans ses mouvements, le bonhomme de 15 ans ne manquerai pour rien au monde sa promenade quotidienne avec sa promeneuse.

Traité comme un client VIP, Tusker a le droit à des petits plus comme un morceau de fromage.

Julie a exprimé son soulagement à plusieurs reprises dans ses publications. Elle espère que Tusker sera encore à ses côtés le plus longtemps possible. Les internautes vont dans le même sens en félicitant le petit chien : « Tu es le chiot le plus fort ! ».