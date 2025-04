Il devait quitter le refuge pour suivre son rêve à l'université, mais ce bénévole ne pouvait pas partir sans cette chienne séniore

C’est en 2020 que Joshua Kennon était arrivé au refuge Haven Animal Care Shelter, situé à Lubbock dans l’Etat du Texas, pour prêter main forte aux bénévoles et venir en aide aux pensionnaires canins.

Il avait alors remarqué une chienne séniore particulièrement douce et affectueuse. « Le premier jour, je suis entré avec Terri, et elle me sautait dessus, me faisait des bisous et était très gentille, raconte le jeune homme à The Dodo. Donc je me suis attaché à elle dès lors. »



L’histoire de cette Pitbull l’avait tout autant ému. Elle avait, en effet, été découverte seule et gestante au beau milieu d’un cimetière en 2015. Cela faisait donc 5 ans que Terri vivait au refuge au moment de leur rencontre.



Malgré le caractère doux et amical de la chienne, personne parmi les visiteurs et potentiels adoptants ne semblait s’intéresser à elle. Ils privilégiaient plutôt les chiens plus jeunes et évitaient les Pitbulls. Malgré tout, Terri était toujours aussi sociable et facile à vivre.



En 2022, Joshua Kennon a appris la nouvelle qu’il espérait depuis longtemps. Lui qui rêvait de commencer des études pour devenir vétérinaire allait pouvoir concrétiser son souhait. Il a été accepté à l’école de médecine vétérinaire à l’université A&M du Texas.

Il en était évidemment heureux, mais il ne pouvait pas s’empêcher de penser à ce qu’allait devenir Terri après son départ. L’idée qu’elle passe le restant de ses jours au refuge l’attristait profondément.

« Donnez une chance aux séniors »

Après mûre réflexion, il a fini par prendre sa décision, celle d’adopter la chienne séniore en l’occurrence. Grâce à lui, Terri a enfin pu sortir du refuge et eu droit à sa toute première maison depuis de longues années.



La Pitbull est encore plus affectueuse et encline à aller vers les gens depuis son adoption. « Si vous la mettez dans un groupe de personnes, elle va vers l’une d’elles et lui demande des caresses, explique son nouveau propriétaire. Je me sens mal, parce que pendant toutes ces années, tout ce qu'elle voulait, c'était juste quelqu'un pour être à ses côtés. »

Terri coule désormais des jours heureux, rythmés par les câlins, les promenades et les siestes pendant que son humain étudie. « Honnêtement, elle est le meilleur chien d’école vétérinaire », dit Joshua Kennon, qui invite les gens à donner « une chance aux [chiens] séniors » comme il l’a fait.