Un couple organise un transport en taxi de 4800 km pour adopter le chien errant rencontré pendant ses vacances

Alors qu’ils étaient en vacances en Chalcidique, en Grèce, Octavia et Darren, un couple d’Anglais, ont croisé la route d’un chien errant en demande d’affection. Tombés sous le charme de l’animal, ils ont tout mis en œuvre pour l’adopter et le rapatrier dans leur pays grâce à un transport en taxi. Après 4 mois d’attente et 4800 km parcourus, Paco est arrivé dans sa famille pour la vie.

En Grèce, il n’est pas rare de voir des animaux errants, et c’est parmi ces chats et ces chiens de rue qu’un couple d’Anglais en vacances a rencontré celui qui a changé leur vie. Alors qu’Octavia et son compagnon Darren séjournaient en Chalcidique, une région du nord de la Grèce, ils ont croisé la route d’un chien, baptisé Paco par la suite. Comme ils le racontaient dans une vidéo postée sur leur compte TikTok , celui-ci errait dans les rues du village d’Afitos où ils souhaitaient déjeuner, le deuxième jour de leurs vacances, sans savoir à cet instant qu’ils le verraient plusieurs fois durant leur séjour.

« Tout ce qu’il voulait, c’était qu’on lui gratte la tête et qu’on lui donne de l’amour »

Sur cette vidéo, où s’enchaînent plusieurs séquences retraçant cette touchante rencontre et ce qui a suivi, une légende indique que tout ce que Paco voulait « C’était qu’on lui gratte la tête et qu’on lui donne de l’amour ». Et en effet, en regardant les images, on constate à quel point le chien était en demande d’affection. Le couple précisait également que Paco passait ses journées près de la plage, à la recherche de nourriture et en évitant les voitures ». Touché par Paco, le couple a décidé de l’adopter, mais pour ce faire, il fallait passer par un refuge local et organiser un transport en taxi. « Malheureusement, un jour plus tard, le refuge a accidentellement laissé le chien s’échapper après lui avoir retiré sa puce électronique, et il a disparu pendant quatre mois », expliquait Octavia.

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Un appel inattendu

Alors qu’ils pensaient devoir se résoudre à ne plus le revoir, un coup de fil les a surpris. « Alors que nous avions cessé de le chercher, quelqu'un d'Amigdaleonas – à 8 h 30 de marche de l'endroit où il avait disparu – nous a appelés pour nous dire qu'il avait été retrouvé. » L’adoption allait pouvoir se faire, mais le couple allait devoir s’armer de patience. En effet, 4 mois supplémentaires ont été nécessaires pour obtenir les autorisations de transport et d’adoption et organiser le rapatriement de Paco. 4800km devaient être parcourus entre la Grèce et l’Angleterre, un trajet long et coûteux, mais pour lequel le couple était prêt à dépenser sans compter. « Ça m'a coûté plus que je ne veux bien le compter ! », déclarait Octavia au média Newsweek . 2000 livres sterling (2260 euros environ) ont été dépensées pour que Paco puisse rejoindre son nouveau foyer.

« Tous ceux qu'il rencontre l'adorent et soulignent à quel point il est gentil. »

À son arrivée, Paco était un peu timide. « Il était très renfermé à son arrivée, mais il est désormais plein de vie, amical et a fait ses premières courses effrénées sur la plage l'autre soir », confiait Octavia. Mais très vite, il s’est acclimaté à son nouvel environnement et profite désormais de cette vie paisible, remplie d’amour, loin des affres de la rue.

L’info Woopets : quelles sont les conditions pour ramener un chien de l’étranger en France ?

Pour adopter un chien en provenance de l’étranger , il existe quelques conditions.

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L’identification est obligatoire (puce ou tatouage) ainsi que le passeport européen (s’il provient de l’ UE ).

La vaccination antirabique est indispensable et doit être valide.

Le chien doit être âgé de 15 semaines au minimum.

Le chien doit être enregistré obligatoirement à l’ I-CAD dans les 7 jours après son arrivée en France .

Selon le pays d’origine s’il est hors UE, certaines mesures sanitaires complémentaires s’ajoutent, tel un test sanguin avant l’entrée sur le territoire français.

À savoir que les chiens de 1re catégorie (Pitbull, par exemple) sont interdits d’entrée en France s’ils proviennent d’un autre pays.