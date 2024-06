3677, le numéro de téléphone qui peut sauver un animal maltraité

Le Conseil National de la Protection Animale (CNPA), présidé par l’ex-député Loïc Dombreval, a créé la nouvelle ligne téléphonique nationale pour signaler les maltraitances animales. Le 3677, disponible dès aujourd’hui, est un numéro d’écoute, de régulation et d’orientation permettant de sauver des vies.

C’est une avancée historique dans le monde de la protection animale. Depuis ce lundi 24 juin 2024, le CNPA a officiellement lancé le 3677, un numéro visant à signaler les maltraitances animales. L’avènement de ces 4 chiffres, faciles à mémoriser, prend tout son sens face aux résultats de l’étude menée par Datapets et Woopets, « qui révèle que 95 % des répondants sont favorables à la création d’une ligne téléphonique nationale de signalement ».

Concrètement, il permet d’orienter les signalements vers les autorités et organisations compétentes, donc de garantir une prise en charge efficace et de gagner un temps considérable pour sauver des vies animales.

Très attendu depuis longtemps par les défenseurs des animaux, le 3677 simplifie et centralise les démarches pour tous les citoyens. Toujours selon l’enquête réalisée par Datapets et Woopets, 31 % des sondés ayant signalé une maltraitance animale ont rencontré des difficultés ; et 42 % ont trouvé les démarches de signalement très fastidieuses.

Par ailleurs, 89 % des personnes interrogées avant l’ouverture de la ligne ont déclaré être « plus enclines à signaler un cas de maltraitance, si un numéro de téléphone national unique était disponible ».

Le 3677, un grand pas en avant pour tous ceux qui aiment et défendent les animaux

Au bout du fil, une équipe de téléopérateurs formés est chargée de préfiltrer les appels afin de réduire les pertes de signalements ; de diminuer les signalements abusifs ; d’alléger le travail des services de l’État (police, gendarmerie, Directions départementales de protection des populations…) et des associations de protection animale.

Indispensable, ce numéro est également l’occasion d’obtenir des statistiques fiables sur la maltraitance animale, qui pourront remonter au niveau de l’État et accompagner les évolutions des politiques publiques en faveur du bien-être animal.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, la police et la gendarmerie ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité en France en 2021. Ces faits de violences ont progressé de 30 % depuis 2016. Les principales victimes ? Les chiens (46 %) et les chats (24 %).

A lire aussi : Un chien sénior solitaire au refuge retrouve l'espoir grâce à une mère d'accueil dévouée

Soutenir SOS maltraitance animale

Le 3677 est disponible 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans surcoût :

Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Le samedi de 10h à 19h.

Le dimanche et les jours fériés de 10h à 17h.

Lors des horaires de fermeture, les témoins de maltraitance peuvent remplir un formulaire de signalement en ligne.

À l’heure actuelle, le CNPA – association fondée en 1970 par le vétérinaire Fernand Mery – ne possède pas encore les capacités financières pour ouvrir la ligne 24h/24. Pour soutenir le développement du projet « SOS maltraitance animale », il est possible de faire un don au CNPA.

Retrouvez toutes les infos de 3677 – SOS maltraitance animale sur le site web du CNPA.