Un homme attentionné offre un chariot à son voisin pour aider son chien senior à terminer sa balade (vidéo)

Ce sont souvent les petits gestes qui font le plus grand bien aux autres. L’attention qu’une famille a eue envers un chien sénior qui n’arrivait plus à avancer a ému beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, après le partage de la publication de la vidéo montrant la scène.

Zena Rodriguez est une artiste spécialisée en pyrogravure basée dans le Texas. Si ses créations sont appréciées et suivies sur Facebook et Instagram notamment, c’est par tout autre chose qu’elle a fait parler d’elle récemment. Elle a partagé une vidéo où on voit sa famille offrir un chariot à un voisin pour aider son chien âgé à finir sa promenade, alors qu’il n’arrivait plus à marcher. Un récit relayé par Newsweek.

Postée le 1er novembre, la séquence en question compte des centaines de milliers de vues en quelques jours sur TikTok, et suscité de nombreux commentaires.

« J’ai vu ce pauvre chien qui avait du mal à marcher, […] alors nous lui avons offert notre chariot pour qu’il puisse rentrer chez lui », explique Zena Rodriguez dans la vidéo. Les images montrent un membre de sa famille, probablement son mari, sortir à la rencontre du canidé sénior et son maître en traînant un chariot. Il l’a prêté au propriétaire canin pour qu’il y installe son ami quadrupède, trahi par ses pattes.

« Tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont des chariots »

Alors que sa balade touchait à sa fin, le chien ne parvenait plus à avancer, très certainement à cause de l’arthrose. Et en raison de sa grande taille, son maître n’aurait pas pu le porter jusque chez lui. Le chariot arrivait donc à point nommé. Son propriétaire l’y a installé et ainsi pu le ramener à la maison.

« Pauvre bébé. Il s’est juste effondré [dans le chariot]. Vous êtes des voisins formidables », a commenté un utilisateur de TikTok sous la vidéo. Une autre, répondant au nom de Rose Perez, a écrit ceci : « C’est le genre de vidéo qu’on aimerait voir plus souvent. Elle nous rappelle qu’il existe encore de gentilles personnes dans ce monde ». Pour sa part, un certain zbracraz a dit que « Tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont des chariots ».