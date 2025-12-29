Adoptée dans un refuge, cette chienne est subjuguée par le sapin de Noël qu'elle voit pour la première fois de sa vie (vidéo)

Certains animaux pris en charge par les refuges n’ont jamais connu les petits bonheurs simples de la vie, comme dormir dans un panier douillet ou profiter d’une séance de câlins dans le canapé avec un humain aimant. Olive, adoptée en début d’année, a contemplé un sapin de Noël pour la première fois.

Après avoir vécu des épreuves terribles, comme l’abandon ou la maltraitance, certains chiens de refuge vivent de nombreuses premières fois après avoir été adoptés par une famille aimante.

Adoptée il y a quasiment un an, Olive profite à 100 % de la seconde chance qui lui a été offerte. Depuis qu’elle a commencé ce nouveau chapitre de sa vie, la chienne a découvert les siestes dans le lit, les bronzettes dans le jardin ou encore les jouets.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la boule de poils adorable a vécu une nouvelle expérience positive, que son adoptante a filmée.

© @olive.jean.marie / TikTok (capture d'écran)

La magie de Noël

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Newsweek, on peut voir la chienne allongée confortablement dans le salon avec des jouets entre les pattes. Mais ce n’est pas ses joujoux qu’elle regarde attentivement…

En effet, Olive a les yeux rivés sur un objet précis, qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle observe attentivement un sapin de Noël et ses illuminations. Les lumières et les étoiles scintillaient, ce qui semblait l’hypnotiser.

« Je craque tellement elle est adorable, écrit son adoptante en légende, on ne mérite pas les chiens. » Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 107 000 mentions « j’aime ». « Elle se dit probablement : "Je dois m’assurer que le Père Noël connaît ma nouvelle adresse"», commente un utilisateur du réseau social. « Elle s’est tout simplement arrêtée pour profiter pleinement de la vie un instant. Quelle chanceuse ! », souligne un autre internaute.

@olive.jean.marie I can't with how sweet she is ???????????? we don't deserve dogs

Attention aux décorations de Noël !

Olive semble déjà profiter de la magie de Noël, mais il est important de rester vigilant en cette période de l’année. L’American Kennel Club (AKC) recommande effectivement de sécuriser votre maison, quel que soit l’âge de votre chien. Il est essentiel de le tenir hors de portée des plantes, des aliments et des décorations de fête.

Nos fidèles compagnons à 4 pattes peuvent se montrer curieux envers les nouvelles décorations festives qui ornent nos domiciles, comme les guirlandes. Il faut donc s’assurer qu’ils ne peuvent pas mâcher ou ingérer ces objets pouvant avoir des conséquences graves sur leur santé.