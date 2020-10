Les policiers interviennent dans un appartement et tentent de sauver 29 chihuahuas entassés dans des cages à chat !

Près de 30 chiens, dont des chiots, ont été découverts dans un appartement aussi étroit qu’insalubre, dans une commune du Vaucluse. Les animaux, tous de race Chihuahua, ont été confiés à une association qui a porté plainte. Une enquête a, par ailleurs, été ouverte.

Ce mardi 29 septembre, 29 chiens de race Chihuahua ont été secourus, alors qu’ils étaient détenus dans des conditions déplorables, comme le rapporte le site Tu as vu.

La police d’Orange (84) et le service habitat de la mairie sont intervenues ce jour-là dans un appartement de 45 mètre carrés, situé dans le centre-ville d’Orange, où se trouvaient les malheureux canidés. L’endroit était extrêmement sale, au point d’être envahi par les cafards et les nuisibles.

Pire encore, certains des Chihuahuas étaient entassés dans des caisses de transport destinées aux chats. Parfois, jusqu’à 5 animaux étaient enfermés ensemble. Des chiots âgés de quelques mois font d’ailleurs partie du groupe sauvé par les autorités.

Dans la foulée de leur sauvetage, les chiens ont été confiés aux soins d’une fondation d’assistance aux animaux, précise dans un tweet la Préfecture du Vaucluse.

L’association ayant pris les chiens et les chiots en charge a indiqué qu’elle allait porter plainte hier mercredi auprès du commissariat d’Orange. Dans le même temps, une enquête pour « actes de cruauté et sévices graves envers des animaux domestiques » a été ouverte, afin de faire toute la lumière sur cette triste affaire et faire en sorte que le ou les responsables en répondent devant la justice.