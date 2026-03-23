Un couple d'expatriés fuyant le Moyen-Orient traverse plusieurs frontières pour réussir à évacuer son Caniche (vidéo)

Quand tout bascule, certains choix s’imposent. Face à la guerre, un couple installé à Doha (Qatar) a dû quitter sa vie pour trouver refuge ailleurs. Mais une chose était hors de question : abandonner leur chien, Techno. Leur périple complexe, partagé sur Instagram, a bouleversé des milliers d’internautes à travers le monde.

Techno, un adorable Caniche, vivait une vie paisible avec ses maîtres à Doha, au Qatar. Mais le ciel s’est soudainement assombri pour le petit chien et sa famille lorsque la guerre au Moyen-Orient a bouleversé leur quotidien.

Comme beaucoup d’expatriés, les propriétaires de Techno ont décidé de quitter le pays, mais il était hors de question pour eux de laisser leur compagnon derrière eux. Leur départ s’est transformé en véritable parcours du combattant, qu’ils ont partagé dans 2 vidéos Instagram, retraçant les obstacles et les démarches qu’ils ont dû affronter pour voyager ensemble en toute sécurité.

© @poodletechno / Instagram

L’amour plus fort que la guerre

Face aux vols annulés au départ de Doha, Techno et sa famille ont dû rapidement trouver une autre solution. « Vols annulés. Espace aérien fermé. Peut-on quand même quitter le Qatar avec son chien ? Nous l’avons fait », explique l’une des vidéos.

Leur plan ? Se rendre en voiture de Doha à Riyad (Arabie saoudite), franchir la frontière par la route, puis prendre l'avion vers la Turquie, puis vers Berlin.

Très tôt le matin, ils ont donc pris la route, affrontant le stress, la paperasse et les incertitudes.

Techno, visiblement tranquille malgré l’agitation qui l’entourait, a ainsi franchi la frontière avec ses maîtres après 5 heures de route, avant que la famille ne s’installe dans un hôtel pour préparer la suite du voyage, confronté à de nouvelles démarches administratives.

Comme le souligne la légende de la publication, « tous les voyages ne se résument pas à voyager. Toutes les décisions ne sont pas prises à la légère » : ici, chaque choix reflète l’amour d’une famille envers son toutou bien-aimé.

Un parcours du combattant qui en vaut la peine

Pour cette petite famille, ce voyage n’a pas été qu’une simple aventure : il s’est transformé en véritable parcours du combattant administratif. Entre permis d’exportation et d’importation, documents vétérinaires, certificats sanitaires et autorisations de multiples ministères, les démarches ont été longues, coûteuses et stressantes. « Pas facile, et certainement pas bon marché, mais cela en valait la peine pour rester ensemble », souligne la légende de leur publication Instagram.

A lire aussi : Atteinte d'un cancer cette légendaire chienne surfeuse s'offre une ultime vague sous les applaudissements de ses fans

© @poodletechno / Instagram

Dans une interview accordée à Newsweek, Pelin Cohen, la maîtresse de Techno, a expliqué que la coordination de tous ces certificats entre les différents pays a été la partie la plus difficile du périple. Pourtant, abandonner Techno n’a jamais été une option : « Il fait partie de notre famille et nous étions déterminés à faire le voyage ensemble. » Elle espère désormais que les pays faciliteront les voyages des propriétaires d’animaux responsables dans des situations similaires, comme l’a récemment fait la France.

Comment voyager avec son chien en avion ?

Voyager avec son chien en avion demande un peu de préparation et de respecter certaines règles: