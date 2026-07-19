Un chien survit à une violente attaque d'ours survenue pendant que son maître sortait les poubelles

Alors qu’il sortait simplement les poubelles avec son chien, un habitant du Connecticut a vu sa journée tourner au cauchemar après une rencontre brutale avec un ours. Blessé lors de l’attaque, Kobe a finalement été pris en charge par les vétérinaires et montre aujourd’hui des signes encourageants de rétablissement.

La vie peut basculer n'importe où et n'importe quand, y compris lorsque l'on effectue un geste aussi banal que la sortie des ordures ménagères. C'est ce qu'ont vécu récemment un chien et son propriétaire, à Torrington dans le Connecticut (Etats-Unis). Un récit que rapporte News 8 WTNH .

Les faits ont eu lieu le mercredi 8 juillet 2026. Ce jour-là, Richard Hubbard était sorti de chez lui pour déposer sa poubelle dans la benne à ordures, juste à côté de sa maison. Il était accompagné de son chien Kobe qu'il tenait en laisse.



WTNH News 8 / YouTube

Soudain, un ours a surgi de nulle part. Il était juste derrière le duo qui était complètement surpris. Sous l'effet de la panique, Richard Hubbard a relâché la laisse, et son ami à 4 pattes s'est enfui en courant. Le plantigrade s'est alors lancé à la poursuite du canidé. Il s'en est pris à lui et lui a causé des blessures, avant de quitter les lieux.

Le propriétaire de Kobe explique qu'il n'a pas pu courir après son chien car il avait subi une opération au genou 2 mois plus tôt. Il a dû emmener son chien aux urgences vétérinaires, et ce dernier a été opéré.



Richard Hubbard / Facebook

L'opération s'est bien déroulée et Kobe se remet de l'anesthésie

Le lendemain, Richard Hubbard a donné des nouvelles du quadrupède, partageant sur Facebook le message reçu de la part du vétérinaire. Ce dernier lui a annoncé que Kobe se remettait bien de l'anesthésie, que sa respiration était bonne et qu'il se reposait.

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Quelques heures plus tard, nouvelle mise à jour de la part de Richard Hubbard, qui a relayé les informations rassurantes communiquées par la clinique vétérinaire. « Ses analyses sanguines ont l'air super, il est à l'aise et respire. En espérant qu'il se rétablisse rapidement ! Je lui rendrai très probablement visite demain », a ainsi écrit le propriétaire canin.

Enfin, une cagnotte a été mise en ligne pour aider Richard Hubbard à couvrir les fraits vétérinaires, qui s'élèvent à 20 000 dollars (17 500 euros environ).

L’info Woopets : pourquoi les chiens peuvent-ils poursuivre ou être pris pour cible par des animaux sauvages ?

Même un chien habituellement calme peut réagir de façon imprévisible face à un animal sauvage. La curiosité, l’excitation ou l’instinct de poursuite peuvent prendre le dessus, notamment lorsqu’un animal fuit ou se déplace rapidement.

Chez certains chiens, l’instinct de prédation les pousse à courir après ce qui ressemble à une proie. D’autres cherchent simplement à défendre leur territoire et leur maître. Face à un animal sauvage, cette réaction peut toutefois être dangereuse, car le chien ne mesure pas toujours le risque auquel il s’expose.

Ce sont quasiment les mêmes mécanismes qui sont déclenchés chez des animaux tels que les ours lorsqu'ils sont en présence d'un chien. Leur habitat naturel étant « grignoté » par l'urbanisation, ils s'aventurent de plus en plus souvent autour des habitations en quête de nourriture (poubelles...). Les rencontres avec les humains et leurs animaux de compagnie sont donc de plus en plus fréquentes, et donnent lieu chez eux à des comportements de prédation ou de défense.

Pour limiter les risques, mieux vaut garder son chien sous contrôle lors des promenades en zone naturelle, notamment grâce à une laisse adaptée et à un bon rappel.