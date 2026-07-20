Après 7 ans de carrière à Disneyland, un Labrador de sécurité fête son départ à la retraite entouré de ses collègues admiratifs (vidéo)

En Californie (États-Unis), Benny quitte ses fonctions après une carrière brillante en tant que chien de sécurité. Il a contribué à la magie du lieu, et s’apprête à découvrir un quotidien beaucoup plus tranquille, aux côtés de Kevin, un employé qui le connaît bien.

À Disneyland, les animaux sont nombreux et ravissent les yeux des visiteurs au quotidien. Que ce soit les chevaux, ou les chiens de sécurité, ils ont leur place parmi les équipes. Le Labrador de 9 ans connaît le site depuis ses 2 ans et a passé ses journées à saluer les visiteurs qui se présentent aux différentes entrées du parc. Sa trajectoire a été célébrée à l’occasion d’un départ à la retraite très festif.

« Bonne retraite Benny »

Pour le Labrador, une page se tourne, mais il a encore des années devant lui. Il a derrière lui des années de travail parfaitement accompli. Toujours avenant avec ses collègues et les visiteurs, Benny ne sera pas oublié, et a tout ce qu’il faut pour profiter d’une belle retraite, plus calme, mais aussi pleine de découvertes.

@disneyparks / Instagram

Une fête réussie

Pour fêter ses 7 ans de carrière et son nouveau départ, toute l’équipe du chien a organisé une fête dans le parc. Ila eu le droit à des biscuits personnalisés, un dernier contrôle de substances illégales, et une portion généreuse de hot-dog. Benny a également profité d’une bataille de balles très amusante avec ses collègues.

« Mon attraction préférée à Disneyland »

Sous une vidéo partagée sur Instagram, et relayée par PetHelpful, les internautes avouent pour un grand nombre adorer la présence d’animaux à Disneyland. Ils expliquent : « Les chiens de Disney sont mon attraction préférée », ou encore : « La partie la plus difficile de l’entrée à Disneyland est de ne pas pouvoir caresser les chiots qui travaillent dur ».

Tout le monde se réunit pour souhaiter le meilleur à Benny, un chien aimé de tous.

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Quelles sont les fonctions assurées par un chien de sécurité ?

Le chien de sécurité suit une formation exigeante qui l’amène à travailler auprès d’humains, dans des environnements à risque.

Toujours associé à son humain, il répond à plusieurs fonctions :