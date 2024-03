Ils découvrent un chien dans une benne à ordures et apprennent qu'il s'est échappé 6 mois plus tôt

En quête d’un endroit sûr, un chien a fini par se retrouver pris au piège au fond d’une benne à ordures jusqu’à sa découverte. Après son sauvetage, il s’est avéré qu’une association l’avait déjà pris en charge par le passé et que sa famille d’accueil le cherchait depuis plusieurs mois.

Jag Sidhu est un agent du service de contrôle des animaux de la ville de Richmond, en Colombie-Britannique au Canada. Le jeudi 14 mars, il n’a pas eu à se déplacer bien loin de son lieu de travail pour sauver la vie d’un chien.

Le refuge qu’il emploie est cogéré par la ville et l’association BC SPCA (SPCA de Colombie-Britannique). C’est sur le site de l’entreprise voisine qu’un canidé que l’on croyait errant a été découvert par un employé tôt le matin.

Jag Sidhu en a été informé vers 7 heures et il s’est tout de suite rendu sur place. L’animal en question était tombé au fond d’une benne à ordures, rapportait le média local Richmond News.



« Je pense que c'était un croisé Beagle et Chihuahua, quelque chose comme ça, indique l’agent animalier. Et ce pauvre chien était juste assis là, frissonnant dans le coin de la benne à ordures. »

Jag Sidhu s’est servi d’une échelle pour descendre dans le container, puis s’est assis aux côtés du quadrupède pendant quelques minutes pour l’habituer à sa présence et gagner sa confiance. Constatant ensuite que le chien acceptait ses caresses, il a pu l’envelopper dans une couverture et l’emmener au refuge.

Par chance, il ne semblait pas blessé. Il était probablement tombé dans la benne via le quai de chargement de l’entreprise et le fond était tapissé de matières souples, d’où l’absence de traumatisme ou de lésion.



Il avait fugué de chez sa famille d’accueil

Examiné rapidement à la BC SPCA, il était plutôt en bonne santé pour un chien qui était livré à lui-même. Il souffrait simplement d’une légère déshydratation et d’amaigrissement.

Au refuge, on a appris qu’il avait été pris en charge par une autre association, qui l’avait confié à une famille d’accueil. Le chien, qui s’appelle Alonso, s’était échappé de son foyer temporaire 6 mois plus tôt et personne ne savait où il était.

Ladite organisation l’a de nouveau admis après son sauvetage. Le personnel doit l’emmener très prochainement en clinique vétérinaire pour un examen complet. Alonso pourra repartir de la bonne patte grâce à l’employé de l’entreprise qui l’a découvert et à Jag Sidhu qui l’a secouru.