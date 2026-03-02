Un chien casse le jouet d’une petite fille qui est sa meilleure amie, mais celle-ci refuse de le dénoncer bien qu’elle soit triste (vidéo)

L’empathie réelle ne souffre d’aucune limite lorsque l’amitié est sincère. C’est ce que cette petite fille a prouvé à sa maman quand leur chienne, Betty, a cassé son jouet préféré. Alors même qu’elle était triste, la fillette a refusé de dénoncer le Bulldog Anglais, créant une véritable vague de tendresse à son égard sur les réseaux sociaux.

C’est grâce à une vidéo attendrissante filmée, puis diffusée par l’utilisatrice de TikTok nommée rhiannonjadee , que les internautes ont pu découvrir l’adorable réaction de sa fille quand leur chienne, Betty, a malencontreusement cassé son jouet préféré.

Une séquence virale

Sur les images, on peut en effet constater la tristesse de la fillette après qu’elle a constaté que la femelle Bulldog Anglais avait abîmé la spatule en bois avec laquelle elle adorait s’amuser. Malgré tout, et même si le chien ne montre aucun remords , la petite fille refuse de lui en vouloir et va même jusqu’à serrer sa meilleure amie contre elle. Un geste tendre et fort prouvant qu’elle ne lui en tient pas rigueur et que leur amitié est plus puissante que tout.

Publiée le 17 février, la séquence a été vue plus de 2M de fois et est devenue virale au point d’être relayée par le média PetHelpful . Dans la section commentaires, les spectateurs, qui ont été 399K à appuyer sur le bouton « j’aime », ont laissé de nombreux messages pour souligner la réaction émouvante de la fillette.

Une amitié inébranlable

Ils ont été nombreux à constater à quel point celle-ci faisait déjà preuve d’empathie malgré son jeune âge. À l’image de ces deux commentaires : « Elle est si petite et a un si grand cœur, oh bénissez-la ! » ; « Son petit applaudissement après avoir été si indulgente me fait fondre LOL ! Quelle petite chérie ! ».

Cette vidéo est sans aucun doute un magnifique témoignage de ce que peut être l’amitié entre un enfant et son animal de compagnie. Le pardon, l’empathie et la solidarité règnent en maîtres-mots dans ces liens construits avec sincérité. Peu importe que la contrariété de la fillette soit immense, et même si Betty n’a pas l’air de se sentir coupable d’avoir mal agi , comment pourrait-elle lui en vouloir d’avoir cassé ce jouet ou souhaiter qu’elle ai des ennuis pour ça ? C’est impensable !

Elle a su garder son calme

Dans la légende de la vidéo, sa maman, Rhiannon, a simplement noté : « J'essaie de garder mon calme... » prenant la parole pour sa petite fille qui, malgré une tristesse évidente, a su faire preuve d’une empathie sans limite.

Peu importe que Betty l’ait fait de façon volontaire, comme le soulignait un commentaire, que « Betty était du genre : “Et je le referais…”» ainsi qu’un autre l’indiquait ou que « Betty a dit : “Et alors ?” », « C'est sa fille, et elle s'y tient ! » s’émouvait une autre personne.

Certains internautes ont souhaité savoir si la fillette avait eu un autre jouet et sa maman a posté une seconde vidéo pour montrer que c’était le cas. Dans la légende, Rhiannon plaisantait même « Oui, je lui en ai acheté un nouveau, et oui, Betty est déjà en train de préparer son prochain coup pour le voler. »

A lire aussi : Après avoir perdu son meilleur ami canin, ce chien reçoit un cadeau inestimable qui allège sa douleur